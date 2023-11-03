اليوم تقام المنافسات بمشاركة الصياد وفاروق والبناءعلي إبراهيم ثامن العالم في المسكلر فيزيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البديع
- اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية : يخوض اليوم السبت لاعبو المنتخب الوطني لكمال الأجسام منافسات بطولة العالم لبناء الأجسام والمقامة حالياً في مدينة سانتا سوسانا بإسبانيا بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك اللاعب أحمد الصياد في مسابقة كمال الأجسام لوزن 70 كيلوجراما، عبدالله فاروق مسابقة كمال الأجسام لوزن 85 كيلوجراما ومسلم البناء مسابقة وزن 90 كيلوجراما .
وكان لاعبو المنتخب الوطني لكمال الأجسام الصياد وفاروق والبناء قد أنهوا كافة الاستعدادات لخوض مسابقات اليوم التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية نظراً إلى العدد الكبير المشارك فيها واستعدادات اللاعبين العالية لها، وقد أعرب اللاعبون الثلاثة عن استعدادهم التام لخوض المنافسات العالمية اليوم على مسرح البطولة العالمية بإسبانيا بكل جاهزية لتشريف الوطن في المحفل الرياضي العالمي المهم، معاهدين ببذل أقصى درجات العطاء والسعي لتشريف الوطن ورفع علمه عالياً وإضافة إنجاز رياضي جديد للرياضة البحرينية .
وكان لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام علي إبراهيم قد حقق المركز الثامن من بين 15 لاعبا من مختلف أنحاء العالم ضمن منافسات فئة المسكلر فيزيك الفئة الطولية 179 سم التي أقيمت مساء يوم أمس الأول .
وقال البطل البحريني علي إبراهيم إن المنافسة كانت قوية في فئة المسكلر فيزيك، وبإذن الله سأبقى على الوعد والعهد ومواصلة طريق تحقيق الانتصارات والانجازات للمملكة الحبيبة . بطولة العالم بطولة قوية وعادة ما تشهد مشاركة نخبة من لاعبي العالم وأفضلهم، والوصول إليها ليس سهلا وتحقيق مركز متقدم أيضاً ليس بسهل، والحمد لله على النتيجة وبإذن الله القادم أفضل، وأود أن أبارك لإخواني في المنتخب الوطني على ما قدموه من مستوى رائع على خشبة المسرح وتحقيقهم ميداليتين فضيتين عبر البطلين خالد السعيدي في فئة الفيزيك 176 سم وعبدالله عيسى في فئة الماستر فيزيك، وإن شاء الله تستمر الانجازات اليوم من خلال أبطال المنتخب أحمد الصياد وعبدالله فاروق ومسلم البناء، نحن فريق واحد وقد جئنا من أجل رفع علم مملكتنا الحبيبة، أود أن أوجه جزيل شكري وامتناني لكل من وقف معي وساندني وللاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية على رأسه السيد سامي الحداد .
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