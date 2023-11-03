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اليوم تقام المنافسات بمشاركة الصياد وفاروق والبناءعلي إبراهيم ثامن العالم في المسكلر فيزيك

11/3/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البديع ‭ ‬ - ‭ ‬ اتحاد ‭ ‬ كمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ واللياقة ‭ ‬ البدنية ‭: ‬ يخوض ‭ ‬ اليوم ‭ ‬ السبت ‭ ‬ لاعبو ‭ ‬ المنتخب ‭ ‬ الوطني ‭ ‬ لكمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ منافسات ‭ ‬ بطولة ‭ ‬ العالم ‭ ‬ لبناء ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ والمقامة ‭ ‬ حالياً ‭ ‬ في ‭ ‬ مدينة ‭ ‬ سانتا ‭ ‬ سوسانا ‭ ‬ بإسبانيا ‭ ‬ بمشاركة ‭ ‬ أكثر ‭ ‬ من ‭ ‬1500‭ ‬ لاعب ‭ ‬ ولاعبة ‭ ‬ من ‭ ‬ مختلف ‭ ‬ أنحاء ‭ ‬ العالم، ‭ ‬ حيث ‭ ‬ يشارك ‭ ‬ اللاعب ‭ ‬ أحمد ‭ ‬ الصياد ‭ ‬ في ‭ ‬ مسابقة ‭ ‬ كمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ لوزن ‭ ‬70‭ ‬ كيلوجراما، ‭ ‬ عبدالله ‭ ‬ فاروق ‭ ‬ مسابقة ‭ ‬ كمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ لوزن ‭ ‬85‭ ‬ كيلوجراما ‭ ‬ ومسلم ‭ ‬ البناء ‭ ‬ مسابقة ‭ ‬ وزن ‭ ‬90‭ ‬ كيلوجراما ‭. ‬

وكان ‭ ‬ لاعبو ‭ ‬ المنتخب ‭ ‬ الوطني ‭ ‬ لكمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ الصياد ‭ ‬ وفاروق ‭ ‬ والبناء ‭ ‬ قد ‭ ‬ أنهوا ‭ ‬ كافة ‭ ‬ الاستعدادات ‭ ‬ لخوض ‭ ‬ مسابقات ‭ ‬ اليوم ‭ ‬ التي ‭ ‬ يتوقع ‭ ‬ أن ‭ ‬ تشهد ‭ ‬ منافسة ‭ ‬ قوية ‭ ‬ نظراً ‭ ‬ إلى ‭ ‬ العدد ‭ ‬ الكبير ‭ ‬ المشارك ‭ ‬ فيها ‭ ‬ واستعدادات ‭ ‬ اللاعبين ‭ ‬ العالية ‭ ‬ لها، ‭ ‬ وقد ‭ ‬ أعرب ‭ ‬ اللاعبون ‭ ‬ الثلاثة ‭ ‬ عن ‭ ‬ استعدادهم ‭ ‬ التام ‭ ‬ لخوض ‭ ‬ المنافسات ‭ ‬ العالمية ‭ ‬ اليوم ‭ ‬ على ‭ ‬ مسرح ‭ ‬ البطولة ‭ ‬ العالمية ‭ ‬ بإسبانيا ‭ ‬ بكل ‭ ‬ جاهزية ‭ ‬ لتشريف ‭ ‬ الوطن ‭ ‬ في ‭ ‬ المحفل ‭ ‬ الرياضي ‭ ‬ العالمي ‭ ‬ المهم، ‭ ‬ معاهدين ‭ ‬ ببذل ‭ ‬ أقصى ‭ ‬ درجات ‭ ‬ العطاء ‭ ‬ والسعي ‭ ‬ لتشريف ‭ ‬ الوطن ‭ ‬ ورفع ‭ ‬ علمه ‭ ‬ عالياً ‭ ‬ وإضافة ‭ ‬ إنجاز ‭ ‬ رياضي ‭ ‬ جديد ‭ ‬ للرياضة ‭ ‬ البحرينية ‭.‬

وكان ‭ ‬ لاعب ‭ ‬ المنتخب ‭ ‬ الوطني ‭ ‬ لكمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ علي ‭ ‬ إبراهيم ‭ ‬ قد ‭ ‬ حقق ‭ ‬ المركز ‭ ‬ الثامن ‭ ‬ من ‭ ‬ بين ‭ ‬15‭ ‬ لاعبا ‭ ‬ من ‭ ‬ مختلف ‭ ‬ أنحاء ‭ ‬ العالم ‭ ‬ ضمن ‭ ‬ منافسات ‭ ‬ فئة ‭ ‬ المسكلر ‭ ‬ فيزيك ‭ ‬ الفئة ‭ ‬ الطولية ‭ ‬179‭ ‬ سم ‭ ‬ التي ‭ ‬ أقيمت ‭ ‬ مساء ‭ ‬ يوم ‭ ‬ أمس ‭ ‬ الأول ‭.‬

وقال ‭ ‬ البطل ‭ ‬ البحريني ‭ ‬ علي ‭ ‬ إبراهيم ‭ ‬ إن ‭ ‬ المنافسة ‭ ‬ كانت ‭ ‬ قوية ‭ ‬ في ‭ ‬ فئة ‭ ‬ المسكلر ‭ ‬ فيزيك، ‭ ‬ وبإذن ‭ ‬ الله ‭ ‬ سأبقى ‭ ‬ على ‭ ‬ الوعد ‭ ‬ والعهد ‭ ‬ ومواصلة ‭ ‬ طريق ‭ ‬ تحقيق ‭ ‬ الانتصارات ‭ ‬ والانجازات ‭ ‬ للمملكة ‭ ‬ الحبيبة ‭. ‬ بطولة ‭ ‬ العالم ‭ ‬ بطولة ‭ ‬ قوية ‭ ‬ وعادة ‭ ‬ ما ‭ ‬ تشهد ‭ ‬ مشاركة ‭ ‬ نخبة ‭ ‬ من ‭ ‬ لاعبي ‭ ‬ العالم ‭ ‬ وأفضلهم، ‭ ‬ والوصول ‭ ‬ إليها ‭ ‬ ليس ‭ ‬ سهلا ‭ ‬ وتحقيق ‭ ‬ مركز ‭ ‬ متقدم ‭ ‬ أيضاً ‭ ‬ ليس ‭ ‬ بسهل، ‭ ‬ والحمد ‭ ‬ لله ‭ ‬ على ‭ ‬ النتيجة ‭ ‬ وبإذن ‭ ‬ الله ‭ ‬ القادم ‭ ‬ أفضل، ‭ ‬ وأود ‭ ‬ أن ‭ ‬ أبارك ‭ ‬ لإخواني ‭ ‬ في ‭ ‬ المنتخب ‭ ‬ الوطني ‭ ‬ على ‭ ‬ ما ‭ ‬ قدموه ‭ ‬ من ‭ ‬ مستوى ‭ ‬ رائع ‭ ‬ على ‭ ‬ خشبة ‭ ‬ المسرح ‭ ‬ وتحقيقهم ‭ ‬ ميداليتين ‭ ‬ فضيتين ‭ ‬ عبر ‭ ‬ البطلين ‭ ‬ خالد ‭ ‬ السعيدي ‭ ‬ في ‭ ‬ فئة ‭ ‬ الفيزيك ‭ ‬176‭ ‬ سم ‭ ‬ وعبدالله ‭ ‬ عيسى ‭ ‬ في ‭ ‬ فئة ‭ ‬ الماستر ‭ ‬ فيزيك، ‭ ‬ وإن ‭ ‬ شاء ‭ ‬ الله ‭ ‬ تستمر ‭ ‬ الانجازات ‭ ‬ اليوم ‭ ‬ من ‭ ‬ خلال ‭ ‬ أبطال ‭ ‬ المنتخب ‭ ‬ أحمد ‭ ‬ الصياد ‭ ‬ وعبدالله ‭ ‬ فاروق ‭ ‬ ومسلم ‭ ‬ البناء، ‭ ‬ نحن ‭ ‬ فريق ‭ ‬ واحد ‭ ‬ وقد ‭ ‬ جئنا ‭ ‬ من ‭ ‬ أجل ‭ ‬ رفع ‭ ‬ علم ‭ ‬ مملكتنا ‭ ‬ الحبيبة، ‭ ‬ أود ‭ ‬ أن ‭ ‬ أوجه ‭ ‬ جزيل ‭ ‬ شكري ‭ ‬ وامتناني ‭ ‬ لكل ‭ ‬ من ‭ ‬ وقف ‭ ‬ معي ‭ ‬ وساندني ‭ ‬ وللاتحاد ‭ ‬ البحريني ‭ ‬ لكمال ‭ ‬ الأجسام ‭ ‬ واللياقة ‭ ‬ البدنية ‭ ‬ على ‭ ‬ رأسه ‭ ‬ السيد ‭ ‬ سامي ‭ ‬ الحداد ‭.‬

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