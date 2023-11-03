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- Akhbar Al Khaleej) لوس أنجلوس - (أ ف ب): بعد ثمانية فقط من بدايته المنتظرة في دورة كرة السلة الامريكية للمحترفين، ضرب الموهبة الجديدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بقوة خلال مباراته الخامسة وقاد فريقه سان انتونيو الى فوز ثان تواليا وكان على فينيكس صنز 132-121 بتسجيله 38 نقطة.
ورفع سان انتونيو رصيده الى 3 انتصارات في خمس مباريات مقابل خسارتين. في المقابل، فشل فينيكس في الثأر لخسارته امام سان انتونيو بالذات يوم الثلاثاء بفارق نقطة واحدة (115-114)، علما انه تقدم عليه بفارق 20 نقطة. ويُنظر إلى ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003. وعلى سبيل المقارنة، لم ينجح جيمس في تخطي حاجز الـ25 نقطة في احدى مبارياته الخمس الاولى في الدوري الامريكي.
كما بات ويمبانياما اول لاعب خيار اول في الدرافت يسجل 85 نقطة و35 متابعة في خمس مباريات منذ نجم لوس انجلوس ليكرز السابق شاكيل اونيل عام 1992.
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