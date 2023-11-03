MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فشل‭ ‬فينيكس‭ ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬امام‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬بالذات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ (‬115-114‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭. ‬ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عاماً‭ ‬و2‭.‬24‭ ‬م‭) ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬موهبة‭ ‬لا‭ ‬تتكرّر‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جيله،‭ ‬وهو‭ ‬الاكثر‭ ‬ترقبًا‭ ‬منذ‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الخيار‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬درافت‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المقارنة،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬حاجز‭ ‬الـ25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭.‬

كما‭ ‬بات‭ ‬ويمبانياما‭ ‬اول‭ ‬لاعب‭ ‬خيار‭ ‬اول‭ ‬في‭ ‬الدرافت‭ ‬يسجل‭ ‬85‭ ‬نقطة‭ ‬و35‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬نجم‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬السابق‭ ‬شاكيل‭ ‬اونيل‭ ‬عام‭ ‬1992‭.‬

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