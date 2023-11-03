Saturday, 04 November 2023 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النجمة ((سوبر)) اليد البحرينية

11/3/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد‮

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله


حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬23/21‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬غفير‭.‬

وأنهى‭ ‬النجمة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ (‬10/8‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬واصل‭ ‬النجمة‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬عموماً‭ ‬والسوبر‭ ‬خصوصا،‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بالكأس‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬صبت‭ ‬الأفضلية‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬نسبياً‭ ‬بسبب‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬واعتيادهم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬وظروفها‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬التقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬حارسه‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وهجومه‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬ميرزا‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬تأثر‭ ‬كثيرا‭ ‬بالأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬لاعبوه،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الهجومية‭ ‬وإضاعته‭ ‬كرات‭ ‬عدة‭ ‬وتنوعت‭ ‬أهدافه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬عبدالله‭ ‬السلاطنة‭ ‬وآدم‭ ‬النشيط‭ ‬وأحمد‭ ‬جلال‭.‬

وتحسن‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬للطرفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬‮«‬كرا‭ ‬وفرا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬حراسته‭ ‬لصلاح‭ ‬عبدالجليل‭ ‬ووجود‭ ‬صادق‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الأهداف‭ ‬ومعادلة‭ ‬النتيجة‭ (‬16/16‭) ‬وسط‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬وكثرة‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬لاعبيه‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حسمت‭ ‬الخبرة‭ ‬النجماوية‭ ‬الأمور‭ ‬رغم‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ورغم‭ ‬العناد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬لاعبو‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬افتقدوا‭ ‬التركيز‭ ‬وحسن‭ ‬التدبير‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

MENAFN03112023000055011008ID1107369815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث