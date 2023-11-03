النجمة ((سوبر)) اليد البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد
تصوير: محمد سرحان ومحمد عبدالله
حقق فريق النجمة كأس السوبر البحريني لكرة اليد بعد فوزه على منافسه الشباب بنتيجة (23/21) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم وسط حضور جماهيري غفير.
وأنهى النجمة الشوط الأول لصالحه بفارق هدفين (10/8)، وبذلك واصل النجمة هيمنته على البطولات المحلية عموماً والسوبر خصوصا، حيث ظفر بالكأس للمرة الخامسة في تاريخه.
ومن خلال الشوط الأول صبت الأفضلية لصالح النجمة نسبياً بسبب خبرة لاعبيه واعتيادهم مثل هذه المباريات وظروفها ونجح في أخذ التقدم بالنتيجة بفضل تألق حارسه علي خميس وهجومه بقيادة النجم محمد حبيب وحسن ميرزا ومجتبى الزيمور، فيما الشباب تأثر كثيرا بالأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، خصوصاً الهجومية وإضاعته كرات عدة وتنوعت أهدافه على يد عبدالله السلاطنة وآدم النشيط وأحمد جلال.
وتحسن الأداء الفني نوعاً ما للطرفين من خلال النصف الأول للشوط الثاني والذي شهد «كرا وفرا» بين النجمة والشباب، حيث تمكنت حراسته لصلاح عبدالجليل ووجود صادق علي وأحمد رضا في الهجوم من إحراز الأهداف ومعادلة النتيجة (16/16) وسط أخطاء في النجمة وكثرة عقوبة الايقاف التي طالت لاعبيه.
وفي الدقائق العشرة الأخيرة حسمت الخبرة النجماوية الأمور رغم الأخطاء التي وقع فيها من جهة ورغم العناد الكبير الذي أظهره لاعبو الشباب الذين افتقدوا التركيز وحسن التدبير من جهة أخرى.
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