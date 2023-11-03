النجمة ((سوبر)) اليد البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله





حقق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬23/21‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬غفير‭.‬

وأنهى‭ ‬النجمة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ (‬10/8‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬واصل‭ ‬النجمة‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬عموماً‭ ‬والسوبر‭ ‬خصوصا،‭ ‬حيث‭ ‬ظفر‭ ‬بالكأس‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬صبت‭ ‬الأفضلية‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬نسبياً‭ ‬بسبب‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬واعتيادهم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬وظروفها‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬التقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬حارسه‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬وهجومه‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬ميرزا‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬تأثر‭ ‬كثيرا‭ ‬بالأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬لاعبوه،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الهجومية‭ ‬وإضاعته‭ ‬كرات‭ ‬عدة‭ ‬وتنوعت‭ ‬أهدافه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬عبدالله‭ ‬السلاطنة‭ ‬وآدم‭ ‬النشيط‭ ‬وأحمد‭ ‬جلال‭.‬

وتحسن‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬للطرفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬‮«‬كرا‭ ‬وفرا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬حراسته‭ ‬لصلاح‭ ‬عبدالجليل‭ ‬ووجود‭ ‬صادق‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬الأهداف‭ ‬ومعادلة‭ ‬النتيجة‭ (‬16/16‭) ‬وسط‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬وكثرة‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬لاعبيه‭.‬

وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حسمت‭ ‬الخبرة‭ ‬النجماوية‭ ‬الأمور‭ ‬رغم‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ورغم‭ ‬العناد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬لاعبو‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬افتقدوا‭ ‬التركيز‭ ‬وحسن‭ ‬التدبير‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬