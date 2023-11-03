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زميله اعترف عليه طمعا في تخفيف العقوبة:براءة متهم من الاستيلاء على مبالغ من بطاقة ((سديم))

11/3/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثانية‭ ‬متهماُ‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬بيع‭ ‬الأسماك‭ ‬من‭ ‬تُهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬سديم‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تسلمه‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬زبائن‭ ‬إحدى‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬وتحميل‭ ‬الشركة‭ ‬تكاليف‭ ‬البنزين‭.‬

وتشير‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬وفقاً‭ ‬للمحامية‭ ‬صديقة‭ ‬الموالي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موكلها‮»‬‭ ‬زِج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬متهمين‭ ‬قاموا‭ ‬بالتلاعب‭ ‬ببطاقات‭ ‬الوقود‭ ‬‮«‬سديم‮»‬‭ ‬كونهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬قيامهم‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬لوجود‭ ‬معرفة‭ ‬بالمتهم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭. ‬وقد‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬تهمة‭ ‬الإضرار‭ ‬عمداً‭ ‬بمصلحة‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬المجني‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬كونهم‭ ‬عاملين‭ ‬بها‭ ‬وعهد‭ ‬إليهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مصلحتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬وذلك‭ ‬للتحصل‭ ‬على‭ ‬الربح‭ ‬لنفسهم‭ ‬وللغير،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الخامس‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬عن‭ ‬طريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الإضرار‭ ‬عمداً‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬حال‭ ‬كون‭ ‬المتهمون‭ ‬عاملين‭ ‬فيها‭ ‬وعهد‭ ‬إليهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مصلحتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬وذلك‭ ‬للتحصل‭ ‬على‭ ‬الربح‭ ‬لنفسه‭ ‬ولغيره،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتسلم‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬سديم‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬والتي‭ ‬بحوزة‭ ‬المتهمين‭ ‬وتسلم‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زبائن‭ ‬محطة‭ ‬البنزين‭ ‬وتحميل‭ ‬الشركة‭ ‬تكاليف‭ ‬البنزين‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬فيما‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الرابع‭. ‬وأضافت‭ ‬الموالي‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الشركة‭ ‬وقد‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الواقعة‭ ‬محل‭ ‬الاتهام،‭ ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬دفاعها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أدلة‭ ‬الثبوت‭ ‬التي‭ ‬نحن‭ ‬أمامها‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬أدلة‭ ‬البراءة‭ ‬وليس‭ ‬إدانة‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬الأدلة‭ ‬الثبوتية‭ ‬لم‭ ‬تبين‭ ‬أو‭ ‬تفصح‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬المستأنف‭ ‬بذلك‭ ‬الاتهام‭ ‬المنسوب‭ ‬إليه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وصفت‭ ‬الاتهام‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬المستأنف‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أقوال‭ ‬المتهم‭ ‬الخامس‭ ‬عامل‭ ‬محطة‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والخامس‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬سديم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التربح‭ ‬لأنفسهم،‭ ‬وأن‭ ‬كشوف‭ ‬استخدامات‭ ‬البطاقات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬هي‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬ترك‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬الاتهام‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله‭ ‬حرياً‭ ‬بالرفض‭ ‬ويجعل‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بإدانة‭ ‬المستأنف‭ ‬جاء‭ ‬قاصراً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬اعتراف‭ ‬متهم‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬كونه‭ ‬مجرد‭ ‬مراوغة‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬بتوزيع‭ ‬الاتهامات‭ ‬طمعاً‭ ‬في‭ ‬الإفلات‭ ‬أو‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبة‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التواريخ‭ ‬المقدمة‭ ‬بكشوف‭ ‬استخدامات‭ ‬البطاقة‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬صلة‭ ‬بتلك‭ ‬المعاملات،‭ ‬وطالبت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مذكرتها‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬التهمة‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭ ‬لانعدام‭ ‬الأدلة‭ ‬وعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكابه‭ ‬للجرم‭ ‬المنسوب‭ ‬إليه‭ ‬كونه‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬وقد‭ ‬أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثانية‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬درجة‭ ‬أولى‭ ‬بالحبس‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬والإبعاد‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنف‭ ‬الأول‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تُهم‭.‬

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