بسبب إيقاف عرض الفيلم منذ أكثر من شهر:((الإدارية)) تقضي بعدم قبول دعوى وقف عرض فيلم ((باربي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المحامي‭ ‬هيثم‭ ‬بوغمار‭ ‬مقيم‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬قد‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬بوقف‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬باربي‮»‬‭ ‬كونه‭ ‬يدعم‭ ‬المثلية‭ ‬بإقرار‭ ‬مخرجة‭ ‬الفيلم‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬ما‭ ‬يسمي‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬الميم‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الشواذ‭ ‬جنسيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دعواه‭ ‬لم‭ ‬تطلب‭ ‬مصادرة‭ ‬التفكير‭ ‬والإبداع‭ ‬ولكنها‭ ‬محاولة‭ ‬لصد‭ ‬ترويج‭ ‬التطرف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬كان‭ ‬وخاصة‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬للتحول‭ ‬الجنسي‭ ‬ومخالفة‭ ‬الفطرة‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقدم‭ ‬مذكرة‭ ‬أرفق‭ ‬معها‭ ‬صورا‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬لمخرجة‭ ‬الفيلم‭ ‬والممثلين‭ ‬يؤكدون‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬متنوع‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬الاختلاف‭ ‬الجنسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسناد‭ ‬الفيلم‭ ‬لشخصيات‭ ‬دمى‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الشواذ،‭ ‬وأن‭ ‬الفيلم‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬فكرة‭ ‬الشذوذ‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬التحوّل‭ ‬والمثلية‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬صغار‭ ‬السن‭ ‬وجعلها‭ ‬عادية‭ ‬ومقبولة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬رافق‭ ‬حملة‭ ‬ترويج‭ ‬ضخمة‭ ‬عالميا‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬تجتاح‭ ‬دولا‭ ‬غربية‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬‮«‬الشذوذ‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التأكيد‭ ‬الجنسي‮»‬،‭ ‬بخطط‭ ‬تربوية‭ ‬ومدرسية‭ ‬وتشريعية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الوالدين‭ ‬حتى،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬تشمل‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬وعلاجات‭ ‬هرمونية‭ ‬لتغيير‭ ‬الجنس‭.‬

وقدم‭ ‬في‭ ‬مذكرته‭ ‬قرارات‭ ‬لجان‭ ‬رقابة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬منع‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخدش‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬ووجود‭ ‬محتوى‭ ‬مرفوض،‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬عديدة‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬وتركيزه‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬‮«‬الشواذ‮»‬‭ ‬وعرض‭ ‬مشاهد‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬المخدرات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الممنوعات‭.‬وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬بقضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬بالإلغاء‭ ‬تحكمه‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة‭ ‬مقتضاها‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬طرأت‭ ‬أمور‭ ‬اثناء‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬تجعل‭ ‬إعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬صدوره‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬جدوى،‭ ‬وإذا‭ ‬ثبت‭ ‬وجود‭ ‬مانع‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬مادي‭ ‬يمنع‭ ‬إعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬ويستحيل‭ ‬معه‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم،‭ ‬وعلى‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬شرط‭ ‬المصلحة‭ ‬يتعين‭ ‬توافره‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬استمراره‭ ‬حتى‭ ‬يقضى‭ ‬فيها‭ ‬نهائيا‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المصلحة‭ ‬تعد‭ ‬شرطا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬أي‭ ‬دعوى‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬دفع‭ ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬مصلحة‭ ‬فلا‭ ‬دعوى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المصلحة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬يتعين‭ ‬توافرها‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬صدور‭ ‬الحكم،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬سينما‭ ‬أو‭ ‬وسيلة‭ ‬عرض‭ ‬مرئية‭ ‬أخرى،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭.‬