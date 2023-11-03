نصر الله: احتمالات توسع الحرب مع إسرائيل مفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أطلّ‭ ‬نص‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مناصريه‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تجمّعات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬تكريماً‭ ‬لقتلى‭ ‬الحزب‭ ‬و«المقاومة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬بالكامل‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬شعبها،‭ ‬وإسرائيل‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬تنفيذية‮»‬‭. ‬

وتوجه‭ ‬الى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬يريد‭ ‬منع‭ ‬قيام‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭... ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬‮«‬أنتم‭ ‬أيها‭ ‬الأمريكيون‭ ‬تعرفون‭ ‬جيداً‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬حصلت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فلا‭ ‬أساطيلكم‭ ‬تنفع‭ ‬ولا‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬ينفع‭. ‬ومن‭ ‬سيدفع‭ ‬الثمن‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬مصالحكم‭ ‬وجنودكم‭ ‬وأساطيلكم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أساطيلكم‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬لا‭ ‬تخيفنا‭ ‬ولم‭ ‬تخفنا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬أساطيلكم‭ ‬التي‭ ‬تهددونا‭ ‬بها‭ ‬أعددنا‭ ‬لها‭ ‬عدتها‭ ‬أيضاً‮»‬‭.

‬وأرسلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حاملتي‭ ‬طائرات‭ ‬الى‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬ردع‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬لتوسيع‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬ضدها‭.

‬وعن‭ ‬توسّع‭ ‬الحرب‭ ‬لتشمل‭ ‬لبنان،‭ ‬قال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬‮«‬القلق‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬أو‭ ‬حرب‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬تتدحرج‭ ‬هذه‭ ‬الجبهة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬واسعة،‭ ‬هذا‭ ‬احتمال‭ ‬واقعي‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬وعلى‭ ‬العدو‭ ‬أن‭ ‬يحسب‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬حساب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬حزبه‭ ‬دخل‭ ‬فعلا‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.

‬وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬72‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بينهم‭ ‬54‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأحصى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ومدني‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬تطوّر‭ ‬جبهة‭ ‬لبنان‭ ‬مرتبط‭ ‬‮«‬بمسار‭ ‬وتطور‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فهذه‭ ‬الجبهة‭ ‬هي‭ ‬جبهة‭ ‬تضامن،‭ ‬ومساندة‭ ‬لغزة‮»‬‭.

‬وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬جبهتنا‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬ومؤثر‭ ‬جداً‭ ‬ولن‭ ‬يتمّ‭ ‬الاكتفاء‭ ‬به‮»‬‭. ‬‮«‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬جبهتنا‭ ‬اللبنانية‭ ‬مفتوحة‭ ‬وكل‭ ‬الخيارات‭ ‬مطروحة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‮»‬‭.

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