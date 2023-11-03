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الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بمنطقة السكراب بالجنوبية

11/3/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دفعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بـ16‭ ‬آلية‭ ‬و49‭ ‬ضابطا‭ ‬وفردا‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بمنطقة‭ ‬السكراب‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والتحريات‭ ‬جارية‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

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