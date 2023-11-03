الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بمنطقة السكراب بالجنوبية
التاريخ
11/3/2023 7:12:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دفعت الإدارة العامة للدفاع المدني بـ16 آلية و49 ضابطا وفردا حتى تتمكن من إخماد حريق اندلع بمنطقة السكراب بالمحافظة الجنوبية، والتحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
جاء ذلك في الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».
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