إسرائيل تشتري الأسلحة بنشاط للقتال على عدة جبهات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Ynet

وبحسب‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فإن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬اليمنيين‭ ‬بإطلاق‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

ووفقا‭ ‬لمعلومات‭ ‬الموقع‭ ‬أنفقت‭ ‬سلطات‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يستخدم‭ ‬بعض‭ ‬نماذج‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القتال،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

ونوه‭ ‬موقع‭ ‬ Ynet ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬651‭ ‬منشأة‭ ‬صناعية‭ ‬إلى‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحربي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صادرت‭ ‬السلطات‭ ‬آلاف‭ ‬الشاحنات‭ ‬والسيارات‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكري‭.‬