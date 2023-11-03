Saturday, 04 November 2023 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تشتري الأسلحة بنشاط للقتال على عدة جبهات

11/3/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفاد‭ ‬موقع‭ ‬ Ynet ‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقوم‭ ‬بنشاط‭ ‬بشراء‭ ‬القنابل‭ ‬والصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وأسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬استعدادا‭ ‬للقتال‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭.‬

وبحسب‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فإن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الحوثيين‭ ‬اليمنيين‭ ‬بإطلاق‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬باليستية‭ ‬وصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

ووفقا‭ ‬لمعلومات‭ ‬الموقع‭ ‬أنفقت‭ ‬سلطات‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬ينتجها‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يستخدم‭ ‬بعض‭ ‬نماذج‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القتال،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

ونوه‭ ‬موقع‭ ‬ Ynet ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬651‭ ‬منشأة‭ ‬صناعية‭ ‬إلى‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحربي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صادرت‭ ‬السلطات‭ ‬آلاف‭ ‬الشاحنات‭ ‬والسيارات‭ ‬للاستخدام‭ ‬العسكري‭.‬

MENAFN03112023000055011008ID1107369810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث