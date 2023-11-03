إسرائيل تشتري الأسلحة بنشاط للقتال على عدة جبهات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفاد موقع
Ynet بأن إسرائيل تقوم بنشاط بشراء القنابل والصواريخ والطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى استعدادا للقتال على عدة جبهات.
وبحسب هذا الموقع الإخباري الإسرائيلي فإن سبب ذلك يعود إلى قيام الحوثيين اليمنيين بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل.
ووفقا لمعلومات الموقع أنفقت سلطات إسرائيل حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار على شراء الأسلحة التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي وكذلك من الدول الأجنبية.
وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم بعض نماذج هذه الأسلحة في ساحة القتال، وكذلك لتوفير الدفاع في الداخل.
ونوه موقع Ynet إلى أنه تم تحويل 651 منشأة صناعية إلى الإنتاج الحربي. وبالإضافة إلى ذلك، صادرت السلطات آلاف الشاحنات والسيارات للاستخدام العسكري.
MENAFN03112023000055011008ID1107369810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.