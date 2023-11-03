تظاهرات حاشدة في عدة مدن أردنية تطالب بإلغاء اتفاق وادي عربة مع إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عمان
– الوكالات: طالب آلاف المتظاهرين في عمان أمس العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بوضع اتفاق وادي عربة الموقع عام 1994 مع إسرائيل «في كفة، وعدوانها على غزة في كفة».
وشارك أكثر من خمسة آلاف شخص في تظاهرة امام مسجد الكالوتي في عمان على مقربة من مبنى سفارة إسرائيل وسط تواجد أمني كثيف، على ما افاد مراسلو فرانس برس.
وقال النائب ينال فريحات في كلمة القاها خلال التظاهرة «نطلب من جلالة الملك أن يضع اتفاقية وادي عربة في كفة، ووقف العدوان على غزة في كفة».
وذكر فريحات كيف تصرف الملك الراحل حسين عند محاولة الموساد اغتيال رئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل في عمان عام 1997.
وكيف وضع الملك معاهدة السلام في كفة أمام حياة مشعل، حين قال «حياة مسيرة السلام معلقة بحياة هذا الأردني»، وأجبر إسرائيل على ارسال ترياق مضاد فأنقذ مشعل كما تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين الذي نقل على متن طائرة اردنية إلى عمان.
وخاطب فريحات المتظاهرين «أتتفقون معي في هذا المطلب؟» ليجيبوه «نعم»، ويهتفوا «شعب الاردن الجبار، وادي عربة أكبر عار» و«وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام».
وفريحات عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تضم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن.
وشارك في التظاهرة الى جانب انصار الجماعة المعارضة، احزاب موالية مثل «حزب الميثاق الوطني» و«حزب إرادة» و«حزب الاتحاد الوطني» حاملين أعلاما اردنية وفلسطينية وصورا للعاهل الاردني وولي عهده.
واشار فريحات الى أن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن جفير «يسلح المستوطنين في القدس والضفة الغربية... هذا ليس لغزة».
وطالب ب «عودة خدمة العلم والجيش الشعبي ليكون الشعب الاردني في استعداد للعدو»، الى جانب الغاء اي اتفاق تعاون مع إسرائيل.
استدعى الأردن الأربعاء سفيره لدى إسرائيل، منددا ب «الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة»، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة سابقا.
وحمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها «الشعب يريد الغاء وادي عربة» و«المقاومة تكسر ولا تنكسر»، اضافة الى «إسرائيل عدو ثابت للأمة وللسلام».
وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة أخرى امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان أمس مطلقين هتافات تدعم «المقاومة».
وحمل متظاهرون لافتات كتب على احداها «معا لدعم الشعب الفلسطيني، اسقاط جميع اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني» و«المقاطعة واجب».
وشارك المئات في مظاهرات مماثلة في كل من الزرقاء، والمفرق واربد.
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