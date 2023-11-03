تظاهرات حاشدة في عدة مدن أردنية تطالب بإلغاء اتفاق وادي عربة مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬امام‭ ‬مسجد‭ ‬الكالوتي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وسط‭ ‬تواجد‭ ‬أمني‭ ‬كثيف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬ينال‭ ‬فريحات‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬القاها‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬اتفاقية‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬في‭ ‬كفة،‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬كفة‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬فريحات‭ ‬كيف‭ ‬تصرف‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬حسين‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬الموساد‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬الخارجي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬خالد‭ ‬مشعل‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬عام‭ ‬1997‭. ‬

وكيف‭ ‬وضع‭ ‬الملك‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬كفة‭ ‬أمام‭ ‬حياة‭ ‬مشعل،‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬مسيرة‭ ‬السلام‭ ‬معلقة‭ ‬بحياة‭ ‬هذا‭ ‬الأردني‮»‬،‭ ‬وأجبر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬ترياق‭ ‬مضاد‭ ‬فأنقذ‭ ‬مشعل‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬ياسين‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬اردنية‭ ‬إلى‭ ‬عمان‭. ‬

وخاطب‭ ‬فريحات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬أتتفقون‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المطلب؟‮»‬‭ ‬ليجيبوه‭ ‬‮«‬نعم‮»‬،‭ ‬ويهتفوا‭ ‬‮«‬شعب‭ ‬الاردن‭ ‬الجبار،‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬أكبر‭ ‬عار‮»‬‭ ‬و«وادي‭ ‬عربة‭ ‬مش‭ ‬سلام،‭ ‬وادي‭ ‬عربة‭ ‬استسلام‮»‬‭. ‬

وفريحات‭ ‬عضو‭ ‬كتلة‭ ‬الإصلاح‭ ‬النيابية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬لجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الاردن‭. ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬انصار‭ ‬الجماعة‭ ‬المعارضة،‭ ‬احزاب‭ ‬موالية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬و«حزب‭ ‬إرادة‮»‬‭ ‬و«حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬حاملين‭ ‬أعلاما‭ ‬اردنية‭ ‬وفلسطينية‭ ‬وصورا‭ ‬للعاهل‭ ‬الاردني‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭. ‬

واشار‭ ‬فريحات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ايتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير‭ ‬‮«‬يسلح‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭... ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬لغزة‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬ب‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬خدمة‭ ‬العلم‭ ‬والجيش‭ ‬الشعبي‭ ‬ليكون‭ ‬الشعب‭ ‬الاردني‭ ‬في‭ ‬استعداد‭ ‬للعدو‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الغاء‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬

استدعى‭ ‬الأردن‭ ‬الأربعاء‭ ‬سفيره‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منددا‭ ‬ب‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬تقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وتسبب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭ ‬سابقا‭. ‬

وحمل‭ ‬متظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬الغاء‭ ‬وادي‭ ‬عربة‮»‬‭ ‬و«المقاومة‭ ‬تكسر‭ ‬ولا‭ ‬تنكسر‮»‬،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬عدو‭ ‬ثابت‭ ‬للأمة‭ ‬وللسلام‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬امام‭ ‬المسجد‭ ‬الحسيني‭ ‬الكبير‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬أمس‭ ‬مطلقين‭ ‬هتافات‭ ‬تدعم‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭. ‬

وحمل‭ ‬متظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬احداها‭ ‬‮«‬معا‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬اسقاط‭ ‬جميع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬و«المقاطعة‭ ‬واجب‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬مظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الزرقاء،‭ ‬والمفرق‭ ‬واربد‭. ‬