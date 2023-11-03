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الاحتلال الصهيوني يطرد آلاف العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة المدمر

11/3/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفح‭ ‬ ‭ (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬مجموعات‭ ‬صغيرة،‭ ‬تدفق‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬أمس‭ ‬رجال‭ ‬طردتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ويسقط‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬ركبتيه‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الإجهاد،‭ ‬لكنهم‭ ‬جميعا‭ ‬يريدون‭ ‬إظهار‭ ‬آثار‭ ‬احتجازهم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تقييد‭ ‬المعصمين‭ ‬إلى‭ ‬الرقم‭ ‬المربوط‭ ‬إلى‭ ‬كواحلهم‭. ‬

بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬طرد‭ ‬آلاف‭ ‬الغزاويين‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬إليها‭ ‬للعمل‭ ‬قبل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وحشي‭. ‬

وأكد‭ ‬بعضهم‭ ‬إنهم‭ ‬يجهلون‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لديهم‭ ‬عائلات‭ ‬أو‭ ‬منازل‭ ‬يذهبون‭ ‬إليها‭. ‬

ويقول‭ ‬نضال‭ ‬عابد‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬سلمنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لأنهم‭ ‬أعلنوا‭ ‬سحب‭ ‬التصاريح‭ ‬منا،‭ ‬كنا‭ ‬مسجونين‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬أي‭ ‬شي،‭ ‬اليوم‭ ‬أطلقوا‭ ‬سراحنا‭ ‬من‭ ‬السجن‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬فكرة‭ ‬لديهم‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭. ‬

والوضع‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عنه‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬هو‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتكررة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومقدساتهم‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هوادة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬نحو‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬محاصرين‭ ‬ومحرومين‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭. ‬واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9227‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ألغت‭ ‬إسرائيل‭ ‬18500‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬ممنوحة‭ ‬لفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

عند‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬يمر‭ ‬هؤلاء‭ ‬العائدون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقتنيات‭ ‬شخصية‭. ‬

يروي‭ ‬ياسر‭ ‬مصطفى‭ ‬أبو‭ ‬طه‭ ‬إنه‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الحرب‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.

ويوضح‭ ‬‮«‬جاءت‭ ‬الشرطة‭ ‬واعتقلتنا،‭ ‬عذبونا‭ ‬بالكهرباء،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬علينا‭ ‬الكلاب‭.. ‬بعدها‭ ‬أخذونا‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬حيث‭ ‬وضعونا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لإيواء‭ ‬الحيوانات‮»‬‭. ‬

على‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة،‭ ‬يعرض‭ ‬رجال‭ ‬عدة‭ ‬أيديهم‭ ‬مع‭ ‬جروح‭ ‬لم‭ ‬تلتئم‭ ‬وكواحلهم‭ ‬التي‭ ‬طوقت‭ ‬بقيود‭ ‬بلاستيكية‭ ‬زرقاء‭ ‬مرقمة‭ ‬وقد‭ ‬حملت‭ ‬إحداها‭ ‬رقم‭ ‬061962‭ ‬وأخرى‭ ‬‮«‬062030‮»‬‭. ‬

ويشير‭ ‬رجل‭ ‬إلى‭ ‬معصميه‭ ‬اللذين‭ ‬لا‭ ‬يزالان‭ ‬يحملان‭ ‬أثار‭ ‬الجروح‭ ‬والضرب‭ ‬والقيود‭. ‬

ويؤكد‭ ‬رمضان‭ ‬العيساوي‭ ‬‮«‬اعتقلونا‭ ‬23‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬عوفر‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ويوضح‭ ‬‮«‬أقاموا‭ ‬هناك‭ ‬معسكر‭ ‬اعتقال،‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬بأي‭ ‬وقت‭ ‬نموت‭ ‬فيه‭ ‬فقط‭ ‬نعيش‭ ‬بالماء‮»‬‭. ‬

ويروي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬أهلنا‭ ‬ولا‭ ‬أهلنا‭ ‬يعرفون‭ ‬إن‭ ‬كنا‭ ‬أحياء‭ ‬أو‭ ‬أمواتا‮»‬‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬معنوياتنا‭ ‬دمرت‭. ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬هنا‭ ‬لكان‭ ‬أهون‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نموت‭ ‬مع‭ ‬أولادنا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬أثناء‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المدمر،‭ ‬يروي‭ ‬صبري‭ ‬فايز‭ ‬أبو‭ ‬قمرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يحكى،‭ ‬أفلام‭ ‬رعب‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬نهاية،‭ ‬ناس‭ ‬يطلقون‭ ‬عليهم‭ ‬الكلاب،‭ ‬ناس‭ ‬يؤخذون‭ ‬من‭ ‬بيننا‭ ‬للتحقيق‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬شين‭ ‬بيت‭ (‬الأمن‭ ‬الداخلي‭) ‬والاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬وكل‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن،‭ ‬الرشاشات‭.. ‬نحن‭ ‬عمال‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬أي‭ ‬شي‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬سوى‭ ‬رزقنا‮»‬‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متنا‭ ‬مليون‭ ‬ميتة‮»‬‭. ‬

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