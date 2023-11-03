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استشهاد 14 أثناء نزوحهم إلى جنوب غزة.. ومجزرة جديدة عند مستشفى الشفاء

11/3/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدير الأونروا في القطاع: علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬للعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أستشهد‭ ‬أمس‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬أثناء‭ ‬نزوحهم‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مميت‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬بغزة‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬أن‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافيًا‭ ‬لحماية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬أممية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬تقريبًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬38‭ ‬شخصًا‭ ‬فيها‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬يرتكب‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬بحق‭ ‬النازحين‭ ‬المدنيين‭ ‬واستشهد‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‮»‬‭.

وبحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان،‭ ‬وقع‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬بجنوبه‭ ‬عبر‭ ‬الساحل‭. ‬

ويظهر‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬جثث‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وبعضها‭ ‬مضرج‭ ‬بالدماء‭. ‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أنذر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬مرارا‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بضرورة‭ ‬النزوح‭ ‬جنوبا،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فرق‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬إلى‭ ‬مرافقة‭ ‬قافلة‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬تنقل‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وقال‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬نحمّل‭ ‬العالم‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬سلامة‭ ‬هذه‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للمركبات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الرشيد‭ ‬الساحلي‮»‬‭.

وفي‭ ‬مجزرة‭ ‬أخرى‭ ‬فال‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬الاحتلال‭ ‬بصاروخ‭ ‬موكب‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الذي‭ ‬يقل‭ ‬مصابين‭ ‬قبل‭ ‬تحركه‭ ‬باتجاه‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬ارتقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والعشرات‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬بغزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭: ‬‮«‬شاهدت‭ ‬خمس‭ ‬جثث‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المشرحة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شن‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مستهدفا‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬ومقرات‭ ‬مدنية‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭.‬‮
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وانتشل‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬للاجئين‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮
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فيما‭ ‬استشهد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬حطب‭ ‬مراسل‭ ‬تلفزيون‭ ‬فلسطين‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬‮
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وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فإن‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬9061‭ ‬بينهم‭ ‬3760‭ ‬طفلا‭ ‬و2326‭ ‬سيدة‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭
‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألفا‭ ‬بفعل‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬الهمجية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬‮
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في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬أممي‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافيًا‭ ‬لحماية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬أممية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬تقريبًا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬38‭ ‬شخصًا‭ ‬فيها‭. ‬

جرّاء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لجأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬أهمها‭ ‬مدارس‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬توماس‭ ‬وايت‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬أشخاص‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يؤمنها‭ ‬عَلَم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المجتمعين‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬حتى‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬لهم‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أُصيبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬من‭ ‬منشآتنا‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع،‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬استُهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء،‭ ‬مات‭ ‬38‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬ملاجئنا‮»‬،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬الاتصال‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬الأمل‭ ‬الوحيد‭ ‬لسكّان‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يرفع‭ ‬فيه‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬زيارتي‭ ‬لمختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬غزّة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كان‭ ‬المشهد‭ ‬مشهد‭ ‬موت‭ ‬ودمار‮»‬،‭ ‬مذكّرًا‭ ‬بمقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬72‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬

ويعيش‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬كارثي‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬إسرائيل‭ ‬متوعدة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس،‭ ‬إلى‭ ‬9227،‭ ‬بينهم‭ ‬3826‭ ‬طفلا‭ ‬و2405‭ ‬نساء‭. ‬

وعلّق‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬‮«‬الله‭ ‬يعلم‭ ‬عدد‭ (‬الشهداء‭) ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬إحصاؤهم‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬منهار‮»‬‭ ‬والأونروا‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬عمليًا‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الـ‭ ‬26‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬ليس‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬وصمة‭ ‬على‭ ‬ضميرنا‭ ‬الجماعي‮»‬‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬أن‭ ‬عناصرها‭ ‬‮«‬باغتوا‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وأجهزوا‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭.‬‮
‬‭ ‬

‭ ‬وبينما‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬نجاح‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬تطويق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬صرح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أن‭ ‬مقاتليها‭ ‬‮«‬دمروا‮»‬‭ ‬كتيبة‭ ‬دبابات‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬القطاع‭.‬‮
‬‭

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬‮«‬دمرنا‭ ‬كتيبة‭ ‬دبابات‭ ‬كاملة‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬وقتلنا‭ ‬وأصبنا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬العدو‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬معلن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬‮
‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجاهدينا‭ ‬يواصلون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬غزة،‭ ‬وجنوبها،‭ ‬وفي‭ ‬بيت‭ ‬حانون،‭ ‬التصدي‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ناجحة‭ ‬ضد‭ ‬آليّات‭ ‬الاحتلال‭ ‬وجنوده‮»‬‭.‬‮
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وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬23‭ ‬وفقا‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

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