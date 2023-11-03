نجاح جهود التعامل مع تجمعات الأمطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬إذ‭ ‬بذلت‭ ‬وزارات‭ ‬الأشغال،‭ ‬والبلديات‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والإدارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬جهودا‭ ‬مكثفة‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬تجمع‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عشرات‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونهم‭ ‬وقضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬والعاجل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بخصوص‭ ‬البلاغات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تعاملت‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬مباشرة‭ ‬43‭ ‬حادث‭ ‬تلفيات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وسحب‭ ‬مركبات‭ ‬متعطلة‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬الأمطار‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬تعطلت‭ ‬مركباتهم،‭ ‬وعمل‭ ‬التحويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

كما‭ ‬باشر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬50‭ ‬بلاغاً‭ ‬بسقوط‭ ‬أشجار‭ ‬وأعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬ومظلات‭ ‬وحدوث‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المضخات‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬التوعوي‭.‬

بدورها‭ ‬كشفت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬كميات‭ ‬الأمطار‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الرصد‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬كالتالي،‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭: ‬1 , 6‭ ‬ملم،‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭: ‬0‭ ‬ملم،‭ ‬سترة‭: ‬12 , 5‭ ‬ملم،‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭: ‬0 , 2‭ ‬ملم،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬0‭ ‬ملم،‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭: ‬40 , 2‭ ‬ملم،‭ ‬والبديع‭: ‬22 , 6‭ ‬ملم‭.‬