Saturday, 04 November 2023 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح جهود التعامل مع تجمعات الأمطار

11/3/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأرصاد الجوية: هورة عالي تسجل 40 ملليمترا من الأمطار.. ولا أمطار على الجسر أو الحلبة

تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬إذ‭ ‬بذلت‭ ‬وزارات‭ ‬الأشغال،‭ ‬والبلديات‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والإدارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬جهودا‭ ‬مكثفة‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬تجمع‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭.‬

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عشرات‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مديريات‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ميدانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬شؤونهم‭ ‬وقضاء‭ ‬مصالحهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬المهني‭ ‬والعاجل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بخصوص‭ ‬البلاغات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تعاملت‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬مع‭ ‬بلاغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تضمنت‭ ‬مباشرة‭ ‬43‭ ‬حادث‭ ‬تلفيات‭ ‬بسيطة،‭ ‬وسحب‭ ‬مركبات‭ ‬متعطلة‭ ‬في‭ ‬تجمعات‭ ‬الأمطار‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬تعطلت‭ ‬مركباتهم،‭ ‬وعمل‭ ‬التحويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

كما‭ ‬باشر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتداعيات‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬50‭ ‬بلاغاً‭ ‬بسقوط‭ ‬أشجار‭ ‬وأعمدة‭ ‬إنارة‭ ‬ومظلات‭ ‬وحدوث‭ ‬ماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المضخات‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬التوعوي‭.‬

بدورها‭ ‬كشفت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬كميات‭ ‬الأمطار‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الرصد‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬كالتالي،‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭: ‬1 , 6‭ ‬ملم،‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭: ‬0‭ ‬ملم،‭ ‬سترة‭: ‬12 , 5‭ ‬ملم،‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭: ‬0 , 2‭ ‬ملم،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬0‭ ‬ملم،‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭: ‬40 , 2‭ ‬ملم،‭ ‬والبديع‭: ‬22 , 6‭ ‬ملم‭.‬

MENAFN03112023000055011008ID1107369805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث