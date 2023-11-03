نجاح جهود التعامل مع تجمعات الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأرصاد الجوية: هورة عالي تسجل 40 ملليمترا من الأمطار.. ولا أمطار على الجسر أو الحلبة
تمكنت فرق الطوارئ من مختلف الجهات من التعامل مع تداعيات الأمطار التي تعرضت لها مملكة البحرين صباح الخميس، إذ بذلت وزارات الأشغال، والبلديات شؤون الزراعة، وهيئة الكهرباء والماء والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية جهودا مكثفة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة من أجل التعامل مع بلاغات تجمع الأمطار في مختلف محافظات المملكة.
نشرت وزارة شؤون البلديات والزراعة عشرات الصور التي تبرز جهود فريق طوارئ الأمطار في سحب تجمعات مياه الأمطار.
وكانت إدارة العمليات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور قد كشفت عن اتخاذ إجراءات ميدانية، من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة. كما تعاملت الدوريات المرورية مع بلاغات مختلفة تضمنت مباشرة 43 حادث تلفيات بسيطة، وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية ومساعدة من تعطلت مركباتهم، وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
كما باشر الدفاع المدني عدداً من البلاغات المتعلقة بتداعيات الأمطار الغزيرة، من بينها 50 بلاغاً بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث ماس كهربائي، كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال وعلى الصعيد التوعوي.
بدورها كشفت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات عن كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد بتاريخ 2 نوفمبر 2023 كالتالي، والتي سجلت في مطار البحرين الدولي: 1 , 6 ملم، جسر الملك فهد: 0 ملم، سترة: 12 , 5 ملم، درة البحرين: 0 , 2 ملم، حلبة البحرين الدولية: 0 ملم، هورة عالي: 40 , 2 ملم، والبديع: 22 , 6 ملم.
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