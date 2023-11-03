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نجاح اللقاء التعريفي لمنصة ((نسك)) السعودية في البحرين

11/3/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصحاب الحملات يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية ستدشن منصة إلكترونية جديدة للشركات قريبا

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬وممثلي‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬ومكاتب‭ ‬السفريات‭ ‬البحرينية،‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المنصة‭ ‬الحكومية‭ ‬السعودية‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬نسك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

منصة‭ ‬نسك‭ ‬ستمكن‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬التقدّم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬لزيارة‭ ‬السعودية‭ ‬إلكترونيًا،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حجز‭ ‬أوقات‭ ‬العمرة‭ ‬وزيارة‭ ‬الروضة‭ ‬الشريفة‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬ www ‭.‬ nusuk ‭.‬ sa ،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنصّة‭ ‬لإثراء‭ ‬وتسهيل‭ ‬رحلتهم‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬وعلمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬نسك‭ ‬بيزنس‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬قريبا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬المنصة‭.‬


وأكد‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الأرقم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المصاحبة‭ ‬له‭ ‬شكل‭ (‬نقلة‭ ‬نوعية‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭ ‬للالتقاء‭ ‬بالقائمين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬والسياحة‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬والتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لنا‭ ‬بطرح‭ ‬آرائنا‭ ‬ومقترحاتنا،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬للأخذ‭ ‬بهذه‭ ‬المقترحات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لضيوف‭ ‬الرحمن‭.‬

ونوه‭ ‬المعاودة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬القادم‭ ‬مبكرا،‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬التعود‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وتلافي‭ ‬أي‭ ‬سلبيات‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬به‭. ‬بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬ابراهيم‭ ‬الكاظم‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الكاظم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬وممثلي‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬للتعرف‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬ومقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بضيوف‭ ‬الرحمن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعالية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونشكر‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بغية‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬لخدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭. ‬لقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬61‭ ‬حملة‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬السفر‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬الأسعار‭ ‬المتوقعة‭ ‬للحج‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬توقع‭ ‬الكاظم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬نفس‭ ‬أسعار‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تنخفض‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لتسجيل‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وزيادة‭ ‬حصة‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التوسعات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬العمادي‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الفاتح‭ ‬للحج‭ ‬وشركة‭ ‬ايزي‭ ‬بوك‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريفي‭ ‬جمع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطبيق‭ ‬‮«‬نسك‮»‬‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة‭ ‬والالتقاء‭ ‬بممثلي‭ ‬الفنادق‭ ‬وشركات‭ ‬السياحة‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون،‭ ‬لقد‭ ‬اتسم‭ ‬اللقاء‭ ‬بتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬والآراء‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.. ‬وقد‭ ‬أضحت‭ ‬السياحة‭ ‬عامل‭ ‬جذب‭ ‬مهم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سمير‭ ‬أحمد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬الديري‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للالتقاء‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأننا‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬نظرا‭ ‬للإقبال‭ ‬المستمر‭ ‬والمتزايد‭ ‬على‭ ‬الحملات،‭ ‬فإن‭ ‬مسالة‭ ‬التنظيم‭ ‬باتت‭ ‬ضرورية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمعتمرين‭ ‬والحجاج‭. ‬وكانت‭ ‬المنصة‭ ‬الحكومية‭ ‬الموحدة‭ ‬‮«‬نسك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قد‭ ‬اختتمت‭ ‬لقائها‭ ‬التعريفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬افتتحه‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬والسيد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وهدف‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنصة‭ ‬السعودية‭ ‬لخدمة‭ ‬قاصدي‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬كما‭ ‬ضم‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬أجنحة‭ ‬لمقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬فنادق‭ ‬وخدمات‭ ‬المواصلات‭ ‬وتنظيم‭ ‬الرحلات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربتهم‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لمستهدفات‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬شريكا‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬ومدّ‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمعتمرين‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجولات‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬منصة‭ (‬نسك‭) ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬للتعريف‭ ‬بالخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬لخدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات،‭ ‬والالتقاء‭ ‬بكبرى‭ ‬شركات‭ ‬السفر‭ ‬والعمرة،‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬وإبرام‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبّر‭ ‬الأستاذ‭ ‬فهد‭ ‬حميد‭ ‬الدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للسياحة‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬نسك‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬تواصل‭ ‬بنّاء‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬البلدين،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬القائمة،‭ ‬وبناء‭ ‬الشراكات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬المعتمرين‭ ‬والزوّار،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬لخدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربتهم‭. ‬

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