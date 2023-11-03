نجاح اللقاء التعريفي لمنصة ((نسك)) السعودية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصحاب الحملات يؤكدون أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية ستدشن منصة إلكترونية جديدة للشركات قريبا
أكد عدد من أصحاب وممثلي حملات الحج والعمرة ومكاتب السفريات البحرينية، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع القائمين على قطاع خدمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إنجاح تنظيم رحلات الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش ختام فعاليات اللقاء التعريفي الذي نظمته المنصة الحكومية السعودية الموحدة «نسك» في مملكة البحرين.
منصة نسك ستمكن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من التقدّم للحصول على تأشيرة لزيارة السعودية إلكترونيًا، كما يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز أوقات العمرة وزيارة الروضة الشريفة من المنصة ذاتها على الرابط www . nusuk . sa ، والاطلاع على الخدمات والمعلومات الأخرى التي تقدمها المنصّة لإثراء وتسهيل رحلتهم إلى السعودية، وعلمت «أخبار الخليج» أنه يجري العمل على إطلاق منصة «نسك بيزنس» للشركات قريبا لمساعدة الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة على التسجيل والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنصة.
وأكد عادل المعاودة من حملة «الأرقم» أن هذا اللقاء التعريفي والاجتماعات المصاحبة له شكل (نقلة نوعية) من خلال توفير الفرصة المناسبة للالتقاء بالقائمين على قطاع الحج والعمرة والسياحة والخدمات اللوجستية، والتواصل المباشر مع المسؤولين عن الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لنا بطرح آرائنا ومقترحاتنا، منوها بما تم من إجراءات للأخذ بهذه المقترحات من مختلف المسؤولين في البحرين والسعودية لإنجاح الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ونوه المعاودة الى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بفتح باب التسجيل لموسم الحج القادم مبكرا، سوف تسهم في المستقبل في تحسين الخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين، بعد التعود على تطبيق هذا النظام وتلافي أي سلبيات قد تظهر به. بدوره أوضح ابراهيم الكاظم رئيس حملة «الكاظم» أن اللقاء التعريفي الذي ضم جميع أصحاب وممثلي حملات الحج والعمرة، وأسهم في توفير الجهد والوقت للتعرف والتواصل مع الشركات ومقدمي الخدمات الخاصة بضيوف الرحمن. وقال «يتم تنظيم الفعالية لأول مرة في مملكة البحرين، ونشكر جهود القائمين على التنظيم الرائع الذي اسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الآراء والمقترحات بين جميع الأطراف بغية مزيد من التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن. لقد شارك في هذا اللقاء التعريفي أكثر من 61 حملة للحج والعمرة، وكذلك عدد من شركات السفر ونتطلع إلى مزيد من التعاون».
وبشأن الأسعار المتوقعة للحج خلال الموسم القادم، توقع الكاظم أن تستمر نفس أسعار الموسم الماضي، ولكن قد تنخفض خلال السنوات القادمة مع استمرار تطبيق النظام الجديد لتسجيل الحجاج في مملكة البحرين، وزيادة حصة المملكة بعد انتهاء التوسعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية. وأوضح محمد العمادي من حملة الفاتح للحج وشركة ايزي بوك للسفر والسياحة أن اللقاء التعريفي جمع القائمين على قطاع خدمات ضيوف الرحمن تحت سقف واحد، وقال: «لأول مرة يتم تنظيم مثل هذه الفعاليات خاصة فيما يتعلق بتطبيق «نسك» للحج والعمرة والالتقاء بممثلي الفنادق وشركات السياحة وشركات الطيران بشكل مباشر وبحث سبل التعاون، لقد اتسم اللقاء بتبادل المعلومات والخبرات والآراء». وأضاف: «هناك الكثير من البرامج السياحية التي تقدمها المملكة العربية السعودية.. وقد أضحت السياحة عامل جذب مهم». من جانبه قال سمير أحمد نائب رئيس حملة الديري: «لقد كانت فرصة جيدة للالتقاء بالعاملين في قطاع الحج والعمرة والسياحة في المملكة العربية السعودية، لاسيما وأننا نعمل في مجال تنظيم الحملات منذ مدة طويلة». وأضاف أنه نظرا للإقبال المستمر والمتزايد على الحملات، فإن مسالة التنظيم باتت ضرورية لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج. وكانت المنصة الحكومية الموحدة «نسك»، التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، قد اختتمت لقائها التعريفي في مملكة البحرين، الذي افتتحه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الرسمية لمملكة البحرين، بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وهدف اللقاء إلى تعريف الشركاء في مملكة البحرين بالخدمات التي تقدمها المنصة السعودية لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ضم المعرض المصاحب أجنحة لمقدمي الخدمات في السعودية من فنادق وخدمات المواصلات وتنظيم الرحلات وغيرها، وذلك بهدف خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وشهد اللقاء مشاركة فاعلة من أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز الشراكة ومدّ جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار من البحرين، وذلك في سياق الجولات التعريفية التي تقيمها منصة (نسك) في الأسواق الإقليمية والعالمية للتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة، بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص. وبهذه المناسبة عبّر الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة المشرف العام على منصة «نسك»، عن سعادته بما تحقق في هذا اللقاء من تواصل بنّاء بين الشركاء من البلدين، منوّهًا بأهمية هذه اللقاءات لتطوير وتعزيز الشراكات القائمة، وبناء الشراكات الجديدة في سبيل خدمة المعتمرين والزوّار، كما أكد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
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