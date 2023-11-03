منظمات حقوقية ترفع عددا من التقارير إلى اللجان الأممية عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬فريق‭ ‬الرصد‭ ‬بإعداد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬ترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وتم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنظمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬العربية‭ ‬منها‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬الرصد‭ ‬كجهة‭ ‬استشارية‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الحقائق‭ ‬والأدلة‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬انتهكت‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬تعمد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتكابها‭ ‬بحق‭ ‬عائلات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬926‭ ‬مجزرة،‭ ‬وتجاوز‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬8525‭ ‬شهيداً‭ ‬منهم‭ ‬3542‭ ‬طفلاً‭ ‬و2187‭ ‬سيدة‭ ‬وإصابة‭ ‬21543‭ ‬مواطناً‭ ‬بجراح‭ ‬مختلفة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬التقرير‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬130‭ ‬كادراً‭ ‬صحياً‭ ‬وتدمير‭ ‬25‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬وخروجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تعمد‭ ‬استهداف‭ ‬57‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬وإخراج‭ ‬15‭ ‬مستشفى‭ ‬و32‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬أولية‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬جراء‭ ‬الاستهداف‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬إدخال‭ ‬الوقود‭.‬

وتطرق‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬التوتر‭ ‬النفسي‭ ‬والصدمة،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬ورفاهيتهم‭. ‬لقد‭ ‬فقد‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬منازلهم‭ ‬وأجهزة‭ ‬المساعدة‭ ‬الحيوية،‭ ‬ما‭ ‬يعيق‭ ‬استقلاليتهم‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭. ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والطعام‭ ‬والتغذية‭ ‬وبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬وتدابير‭ ‬الحماية،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنساء‭ ‬ذوات‭ ‬الإعاقة،‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭. ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬قد‭ ‬أضر‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬بحياة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬المساعدة‭ ‬والاتصال‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭. ‬وأصبحت‭ ‬عمليات‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‭ ‬مهددة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬التعقيم‭ ‬والغسيل‭ ‬الكلوي‭. ‬ويواجه‭ ‬المرضى‭ ‬النفسيون،‭ ‬وهم‭ ‬نحو‭ ‬20000‭ ‬شخص‭ ‬تحديات‭ ‬تهدد‭ ‬حياتهم‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأدوية‭ ‬الأساسية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬بلا‭ ‬تمييز،‭ ‬وفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬وحصار‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬قد‭ ‬زادوا‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأحدثوا‭ ‬معاناة‭ ‬شديدة‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬التهجير‭ ‬الجماعي‭ ‬تقوم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بترحيل‭ ‬المدنيين‭ ‬بالقوة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬تحديات‭ ‬هائلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحركة‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اشاد‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬باسم‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬بإصدار‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬توجيهات‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬ولقاءاته‭ ‬مع‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬وتشديده‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتأكيدات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬‏الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭.‬

ونوه‭ ‬برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تدشين‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬وتدشين‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والمحبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يكنها‭ ‬جلالته‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬