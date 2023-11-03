المنصة الوطنية للحماية المدنية تهدف إلى التثقيف والتوعية في حالات الطوارئ والكوارث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭"‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭" ‬هي‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬للتثقيف‭ ‬والتوعية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطوارئ‭ ‬وخطط‭ ‬وإجراءات‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث،‭ ‬وتعتمد‭ ‬المنصة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬منهجية‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬وتكاملها‭ ‬نحو‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬بكافة‭ ‬المخاطر‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭.‬

وأوضحت‭ ‬المنصة‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطوارئ‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬والتوعية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬السكان‭ ‬وثروات‭ ‬الأمة،‭ ‬وعند‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬أزمة‭ ‬رئيسية‭ ‬فإن‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬والتعافي‭ ‬من‭ ‬نتائجها‭ ‬وآثارها‭ ‬ستكون‭ ‬سريعة‭ ‬وناجحة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬أول‭ ‬مجلس‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1991‭ ‬م‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للمرسوم‭ ‬الاميري‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1990م‭ ‬وصدر‭ ‬الأمر‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬2009م‭.‬

ويترأس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬إيجاد‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوعية‭ ‬بالمخاطر‭ ‬والحد‭ ‬منها‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لمواجهتها،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمناسبة‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الأزمات‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إدارتها‭ ‬والتعامل‭ ‬معها‭ ‬بنجاح‭ ‬والتعافي‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬آثارها‭.‬

وصدر‭ ‬الأمر‭ ‬بإنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬2006‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭.‬

ويترأس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وتتولى‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الآليات‭ ‬والأنظمة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوعية‭ ‬بالمخاطر‭ ‬والحد‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬الاخطار،‭ ‬ومن‭ ‬وجود‭ ‬الخطط‭ ‬الشاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬أية‭ ‬أزمة‭ ‬بنجاح‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬بسرعة‭. ‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بوظائفها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬الإطفاء‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬طارئة‭ ‬مشابهة،‭ ‬فان‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬مسؤوليات‭ ‬أساسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطوارئ‭ ‬وجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬الامن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وصدر‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬مركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬يتبع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمصابين‭ ‬وسرعة‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬

وتطرقت‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستعداد‭ ‬للطوارئ،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬شرحا‭ ‬حول‭ ‬الاستعداد‭ ‬د‭ ‬للكوارث،‭ ‬وتوضيحا‭ ‬للطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وروابط‭ ‬لموقع‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والتطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وغيص‭ ‬الطفل‭ ‬الواعي‭ ‬وسوالف‭ ‬واعي‭ ‬وشروط‭ ‬السلامة‭ ‬والإشراف‭ ‬الوقائي‭ ‬والملاجئ‭ ‬ومراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬وأرقام‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومواقع‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية‭ ‬والإدارة‭ ‬الخدمية‭ ‬بالوزارة‭. ‬