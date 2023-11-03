وكيل الصحة يستعرض العلاقات التي تجمع بين البحرين وسنغافورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، تان جين هوي القنصل الفخري لمملكة البحرين لدى جمهورية سنغافورة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الصحية.
وفي بداية اللقاء، رحّب وكيل وزارة الصحة بالقنصل، متمنياً له التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وسنغافورة في شتى المجالات وخصوصاً الصحية منها، وسبل تطوير هذه العلاقات وتعزيزها.
من جانبه، عبّر القنصل عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.
وفي ختام اللقاء، تقدّم القنصل الفخري لمملكة البحرين لدى جمهورية سنغافورة بجزيل الشكر إلى وكيل وزارة الصحة على حسن الاستقبال والضيافة، والاهتمام بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أنه سيسعى إلى تعزيزها وتنميتها.
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