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وكيل الصحة يستعرض العلاقات التي تجمع بين البحرين وسنغافورة

11/3/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليفة‭ ‬المانع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬تان‭ ‬جين‭ ‬هوي‭ ‬القنصل‭ ‬الفخري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالقنصل،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسنغافورة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الصحية‭ ‬منها،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وتعزيزها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬القنصل‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬تقدّم‭ ‬القنصل‭ ‬الفخري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬والضيافة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميتها‭.‬

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