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وزارة الصحة تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب

11/3/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الحرص‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬وصحة‭ ‬اليافعين‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬التوعية‭ ‬بالسلوكيات‭ ‬والأنماط‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الفئات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تضع‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬المرتكزات‭ ‬المهمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الخليجي‭ ‬للصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬وصحة‭ ‬اليافعين‭ ‬والشباب؛‭ ‬والذي‭ ‬نظمه‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وأعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالبرامج‭ ‬الصحية‭ ‬المدرسية،‭ ‬حيث‭ ‬تتعدد‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭ ‬والعلاجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النواحي‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬والذي‭ ‬أكدته‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيمان‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬اليافعين‭ ‬والشباب‭ ‬هم‭ ‬مجتمع‭ ‬الغد،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬المدارس‭ ‬المعززة‭ ‬للصحة،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬المدارس‭ ‬نموذجًا‭ ‬لمجتمعٍ‭ ‬صحي‭ ‬يعزز‭ ‬الأنماط‭ ‬الصحية‭ ‬السليمة،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الصحة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭.‬

وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬وإطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬أجيال‭ ‬سليمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭. ‬وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬للإنجازات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬قصصية‭ ‬توعوية‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬المطوع‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة؛‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توصيل‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬التوعوية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سرد‭ ‬القصص‭ ‬المشوقة‭.‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الخليجي‭ ‬للصحة‭ ‬المدرسية‭ ‬وصحة‭ ‬اليافعين‭ ‬والشباب‭ ‬ستستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والورش‭ ‬التوعوية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للمعنيين‭ ‬بالقطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬مثل‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الامراض‭ ‬المعدية‭ ‬وغير‭ ‬المعدية‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬المدرسية‭ ‬وأهمية‭ ‬التطعيمات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحزم‭ ‬النفسية‭ ‬للمدارس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬أجيال‭ ‬بلا‭ ‬تدخين‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬زيارات‭ ‬مدرسية‭ ‬ومحطات‭ ‬صحية‭ ‬للتوعية‭ ‬بأضرار‭ ‬التدخين‭.‬

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