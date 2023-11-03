وزيرة الصحة: جامعة البحرين الطبية ترفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية وتمريضية مؤهلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن تقديم خدمات تعليمية طبية عالية الجودة تمثل أساسًا مهما في مسار تزويد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة التي تعزز من المبادرات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وترفع من كفاءتها، مشيرةً في هذا السياق إلى الجهود التي تقدمها الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا
– جامعة البحرين الطبية «
RCSI » في رفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية وتمريضية مؤهلة تسهم بدورها في الارتقاء بما تقدمه المنظومة الصحية من خدمات للجميع.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة، البروفيسور سمير العتوم الرئيس التنفيذي للكلية الملكية في أيرلندا- جامعة البحرين الطبية وعددا من المسؤولين بالكلية، حيث نوهت بالخطط والمشاريع التطويرية للكلية والتي تسهم بدورها في مواصلة تعزيز القدرات المهنية وتقديم التعليم والتدريب الطبي اللازم بأعلى المعايير المعتمدة عالمياً.
وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم تقديم عرض لأهم وأبرز المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الكلية الملكية للجراحين في سبيل تطوير البيئة التعليمية للطلبة، وذلك من خلال إضافة مبنى جديد لدعم مسيرة الكلية ومرافقها العلمية المساندة وذلك بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة والخطط المشتركة خلال المراحل المستقبلية.
ومن جانبهم، أشاد الحضور بالدعم والاهتمام المتواصل الذي تحظى به الكلية وكل منتسبيها من قبل وزارة الصحة والذي أسهم طوال الأعوام الماضية في تعزيز آفاق التعاون ومواصلة تحقيق العديد من المنجزات لصالح خدمة القطاع الصحي في المملكة.
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