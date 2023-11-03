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وزيرة الصحة: جامعة البحرين الطبية ترفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية وتمريضية مؤهلة

11/3/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تمثل‭ ‬أساسًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تزويد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالكوادر‭ ‬المؤهلة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وترفع‭ ‬من‭ ‬كفاءتها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬ ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬‮«‬ RCSI ‭ ‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬طبية‭ ‬وتمريضية‭ ‬مؤهلة‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬للجميع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭- ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالكلية،‭ ‬حيث‭ ‬نوهت‭ ‬بالخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬للكلية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المهنية‭ ‬وتقديم‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الطبي‭ ‬اللازم‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالمياً‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬واستعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬لأهم‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬للطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الكلية‭ ‬ومرافقها‭ ‬العلمية‭ ‬المساندة‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬والخطط‭ ‬المشتركة‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬المستقبلية‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬بالدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الكلية‭ ‬وكل‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬طوال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬لصالح‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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