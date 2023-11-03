فندق باب القصر يحتفل بـ "يوم العلم"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: إحتفل فندق باب القصر، في أبوظبي ، ب "يوم العلم " الاماراتي صباح اليوم، وذلك بحضور يحيى بكر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م – أمروك, المالكة للفندق، ، والمدير العام نيمو اسيموفيتش، ومدير ادارة التشريفات مرشد الشامسي وفريق العاملين في باب القصر.
وتم الاحتفال برفع العلم على سارية عملاقة امام واجهة الفندق، ليرفرف عالياً خفاقاً وسط تصفيق الحضور الذين اعربوا عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين .
وقال السيد يحى بكر في كلمة بهذه المناسبة : "نشعر بمزيد من الفخر في يوم العلم الذي يعد تعبيرًا عن الإنتماء والولاء للوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ,والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه .
وأكد أن هذا اليوم يجسد التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب , ليبقى الوطن شامخًا عزيزًا، وتبقى رايته رمزًا للفخر والشموخ لكي تواصل الامارات مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والنمو في كافة المجالات الاقتصادية والعمرانية والعلمية ".
واضاف قائلاً " يسعدنا في فندق باب القصر ونيابة عن فريق العمل ان نشارك قيادة وشعب الإمارات الاحتفالات بيوم العلم، داعين الله أن تظل راية الوطن عالية خفاقة وان يحفظ الله القيادة الرشيدة لكي تواصل الامارات مسيرتها في طريق المجد والرفعة والامان والازدهار ".
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