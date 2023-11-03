بنك أبوظبي التجاري يحتفل بمناسبة "يوم العلم"

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: ضمن أجواء احتفالية وفعاليات تعكس قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن تحت راية واحدة، احتفل بنك أبوظبي التجاري بمناسبة "يوم العلم"، وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي بحضور عدد من الموظفين ومجموعة مختارة من المتدربين الجامعيين الإماراتيين الذي انضموا إلى البنك حديثاً.
وفي يوم العلم تتجلى مظاهر الولاء والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتجدد قيم المواطنة وإثراء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة. كما تجسّد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذا الوطن المعطاء، فهي ترسّخ المكانة العالية التي يحظى بها العلم في نفوس كل من يعيش على هذه الأرض الغالية.
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