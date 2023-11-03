شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد بغزة

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد بغزة
التاريخ
11/3/2023 3:13:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق شهود عيان .
وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظراً لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.
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