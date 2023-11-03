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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد بغزة

11/3/2023 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق شهود عيان .


وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظراً لأن دبابات وزوارق الاحتلال تستهدف كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.


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