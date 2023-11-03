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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال العملية البرية على قطاع غزة

11/3/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية على قطاع غزة إلى 25 قتيلًا من الجنود.


وقال الجيش في بيان له:" جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده خلال محاولات الغزو البري لغزة إلى 25 قتيلا".


وبين أنّ 260 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية العملية، مشيرًا إلى أنّ سلاح الجو التابع له نفذ 150 طلعة لنقل 260 جنديا جريحا في معارك غزة.

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