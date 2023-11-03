ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال العملية البرية على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية على قطاع غزة إلى 25 قتيلًا من الجنود.
وقال الجيش في بيان له:" جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده خلال محاولات الغزو البري لغزة إلى 25 قتيلا".
وبين أنّ 260 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية العملية، مشيرًا إلى أنّ سلاح الجو التابع له نفذ 150 طلعة لنقل 260 جنديا جريحا في معارك غزة.
MENAFN03112023000208011052ID1107369161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.