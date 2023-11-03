Saturday, 04 November 2023 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة : 15 شهيداً وأكثر من 60 جريحاً في استهداف بوابة مجمع الشفاء - صور

11/3/2023 3:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمستشفيات غزة إنه ارتقى 15 شهيدا وأصيب أكثر من 60 آخرين ، اليوم الجمعة، جراء قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي.
وبيّن، أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح.
واوضح أن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي.


وقال إنه تم استهداف 3 مستشفيات هي مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.










MENAFN03112023000208011052ID1107369160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث