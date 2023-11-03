غزة : 15 شهيداً وأكثر من 60 جريحاً في استهداف بوابة مجمع الشفاء - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمستشفيات غزة إنه ارتقى 15 شهيدا وأصيب أكثر من 60 آخرين ، اليوم الجمعة، جراء قصف بوابة مجمع الشفاء الطبي.
وبيّن، أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح.
واوضح أن القصف الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي.
وقال إنه تم استهداف 3 مستشفيات هي مجمع الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.
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