القسام تعلن استهداف تل ابيب برشقة صاروخية وتدمير آليات في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه "تل أبيب" رداً على المجازر بحق المدنيين.
وبينت الكتائب، عبر قناتها على تيليجرام، أنها تدك تجمع الآليات الصهيونية المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون والصواريخ، كما دمرت آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".
وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وقصفت مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال
MENAFN03112023000208011052ID1107369159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.