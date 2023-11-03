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القسام تعلن استهداف تل ابيب برشقة صاروخية وتدمير آليات في غزة

11/3/2023 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه "تل أبيب" رداً على المجازر بحق المدنيين.


وبينت الكتائب، عبر قناتها على تيليجرام، أنها تدك تجمع الآليات الصهيونية المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون والصواريخ، كما دمرت آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".


وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وقصفت مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال


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