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المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مواقع في مدينة ايلات

11/3/2023 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، انها قامت باستهداف مواقع للعدو الصهيوني، في أم الرشاش "ايلات" المحتلة، ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.


وأضافت في بيان لها، أنها سوف تستمر في دكّ معاقل العدو.


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