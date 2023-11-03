المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا مواقع في مدينة ايلات
التاريخ
11/3/2023 3:13:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، انها قامت باستهداف مواقع للعدو الصهيوني، في أم الرشاش "ايلات" المحتلة، ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.
وأضافت في بيان لها، أنها سوف تستمر في دكّ معاقل العدو.
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