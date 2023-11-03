مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: المنظومة الصحية بالمستشفى انهارت بشكل كامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، إن المنظومة الصحية بالمستشفى قد انهارت بشكل كامل لنفاد الوقود.
وبين في تصريحات لقناة الجزيرة، ان انفجار عنيف جدا هز المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.
ونوه إلى أنه تم أجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص الإمكانات، مشيراً أن 40 % من الشهداء والمصابين من الأطفال.
وأشار إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن ( 50 ) بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير، موضحاً أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف قبل 48 ساعة.
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