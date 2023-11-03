Saturday, 04 November 2023 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: المنظومة الصحية بالمستشفى انهارت بشكل كامل

11/3/2023 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، إن المنظومة الصحية بالمستشفى قد انهارت بشكل كامل لنفاد الوقود.


وبين في تصريحات لقناة الجزيرة، ان انفجار عنيف جدا هز المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.


ونوه إلى أنه تم أجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص الإمكانات، مشيراً أن 40 % من الشهداء والمصابين من الأطفال.

وأشار إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن ( 50 ) بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير، موضحاً أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف قبل 48 ساعة.

MENAFN03112023000208011052ID1107369157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث