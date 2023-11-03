مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: المنظومة الصحية بالمستشفى انهارت بشكل كامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، إن المنظومة الصحية بالمستشفى قد انهارت بشكل كامل لنفاد الوقود.



وبين في تصريحات لقناة الجزيرة، ان انفجار عنيف جدا هز المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.



ونوه إلى أنه تم أجراء عمليات جراحية على الأرض بسبب نقص الإمكانات، مشيراً أن 40 % من الشهداء والمصابين من الأطفال.

وأشار إلى أنه تم استقبال ما يزيد عن ( 50 ) بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الأخير، موضحاً أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف قبل 48 ساعة.

