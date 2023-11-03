حماس: واشنطن تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حملت المقاومة الفلسطينية " حماس" واشنطن المسؤولية حيال استهداف المجازر التي قامت بها الاحتلال الإسرائيلي بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي.



وأضافت حماس، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب المجازر البشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصفه سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وكذلك القصف المتعمّد على محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في نفس الوقت.



وقالت إن ذلك "يشير إلى نية الاحتلال النازي لاستهداف القطاع الطبي غير آبهٍ بأية اعتبارات أو عواقب".

