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الملك يعزي عشيرة الحراسيس

11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء ،اليوم الجمعة، لعشيرة الحراسيس بوفاة الحاج محمود مهنا جريد الحراسيس (ابو مهند).
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.

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