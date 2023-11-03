نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار

نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار
التاريخ
11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق نار مؤقت لا يشمل تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
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