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نتنياهو : هذا شرطنا لوقف إطلاق النار

11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق نار مؤقت لا يشمل تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

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