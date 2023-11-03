عاصمة عربية فارغة من السيارات والمارة .. لهذا السبب !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام بأن الحركة في بيروت شبه فارغة من حركة المارة والسيارات، مشيرة إلى حالة القلق لدى اللبنانيين.
وأضافت أن بعض اللبنانيين توجهوا إلى أماكن بعيدة عن بيروت، لافتة إلى أن حركة السير متوجهة باتجاه شمال لبنان.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطاب الأمين العام لحزب الله اليوم الجمعة .
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