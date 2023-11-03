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عاصمة عربية فارغة من السيارات والمارة .. لهذا السبب !

11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام بأن الحركة في بيروت شبه فارغة من حركة المارة والسيارات، مشيرة إلى حالة القلق لدى اللبنانيين.
وأضافت أن بعض اللبنانيين توجهوا إلى أماكن بعيدة عن بيروت، لافتة إلى أن حركة السير متوجهة باتجاه شمال لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع خطاب الأمين العام لحزب الله اليوم الجمعة .

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