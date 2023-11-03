Saturday, 04 November 2023 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تُعلن عن عمليات نوعية وقتل جنود من مسافة صفر

11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باغتت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس)، الجمعة، قوة عسكرية راجلة للاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" واشتبكوا معها من "مسافة صفر".
واستهدفت كتائب القسام جرافة وناقلة جند بقذيفة RPG وقذيفة الياسين 105 .
كما استهدفت كتائب القسام حشدا لآليات متوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها باغتوا قوة إسرائيلية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر.
واستهدفوا دبابة إسرائيلية بـ 4 قذائف "الياسين 105"،و3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين 105".
كما استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى شمال غرب بيت لاهيا بقذائف "TBG".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03112023000208011052ID1107369151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث