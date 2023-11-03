صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة
التاريخ
11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دوت صافرات الإنذار في مستوطنات محيط غزة، مساء الجمعة، إثر إطلاق رشقات صاروخية من القطاع، ردا على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين.
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