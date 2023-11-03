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صافرات الإنذار تدوي في محيط غزة

11/3/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دوت صافرات الإنذار في مستوطنات محيط غزة، مساء الجمعة، إثر إطلاق رشقات صاروخية من القطاع، ردا على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين.

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