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الامن العام : وفاة بحادث سير بين دراجة نارية ومركبة

11/3/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي مواطن اربعيني جراء حادث تصادم ما بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وادي الريان.
وقال مصدر امني أن الأجهزة الأمنية تواجدت في موقع الحادث وفتحت تحقيقاً.

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