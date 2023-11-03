الامن العام : وفاة بحادث سير بين دراجة نارية ومركبة
التاريخ
11/3/2023 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي مواطن اربعيني جراء حادث تصادم ما بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وادي الريان.
وقال مصدر امني أن الأجهزة الأمنية تواجدت في موقع الحادث وفتحت تحقيقاً.
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