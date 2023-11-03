غارات تستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي

غارات تستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي
التاريخ
11/3/2023 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف طيران الاحتلال ، مساء الجمعة ، محيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.
وجاء هذا القصف بالتزامن مع مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف سيارات الإسعاف امام بوابة مستشفى الشفاء
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