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غارات تستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي

11/3/2023 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف طيران الاحتلال ، مساء الجمعة ، محيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.
وجاء هذا القصف بالتزامن مع مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال باستهداف سيارات الإسعاف امام بوابة مستشفى الشفاء

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