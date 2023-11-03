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تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد الجعبري في مدينة الخليل

11/3/2023 3:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/شيع أبناء محافظة الخليل، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد وائل الجعبري (17 عاما) في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد في حارة الجعبري بالخليل، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع، ونقل جثمانه الطاهر الى مسجد نمرة، حيث وأدى المشيعون الصلاة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان الشهيد الجعبري اصيب، ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي إصابة بليغة في الرقبة والصدر، خلال مواجهات وسط الخليل، ارتقى على إثرها شهيدا في مستشفى الخليل الحكومي.

وكانت محافظة الخليل قد شيعت في وقت سابق من اليوم جثماني الشهيدين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها فجرا لمخيم الفوار جنوب الخليل.

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