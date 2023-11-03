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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم

11/3/2023 3:12:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أسيرًا محررًا من مدينة طولكرم، عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر شذاي حسين سلمان، أثناء مروه بمركبته عبر حاجز عسكري طيار بالقرب من جسر جيوس - النبي إلياس شرق قلقيلية.


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