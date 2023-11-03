الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم
التاريخ
11/3/2023 3:12:29 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أسيرًا محررًا من مدينة طولكرم، عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر شذاي حسين سلمان، أثناء مروه بمركبته عبر حاجز عسكري طيار بالقرب من جسر جيوس - النبي إلياس شرق قلقيلية.
MENAFN03112023000205011050ID1107369143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.