غدا انطلاق السباقات الدولية والتأهيلية في ثاني بطولات القدرة للموسم الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنطلق غدا السبت السباقات الدولية والتأهيلية المحلية للقدرة في ثاني بطولات الموسم الجديد 2023/2024 بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة.



ومن المؤمل أن تشهد السباقات مشاركة واسعة عطفا على الحضور الواسع الذي شهده الفحص البيطري واعتماد الجياد والفرسان المشاركين.



وستحتضن القرية سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كم و100 كم، والسباقات التأهيلية المحلية لمسافة 120 كم و100 كم و40 كم و80 كم، حيث سيتم تتويج الفرسان الفائزين في السباق الدولي المفتوح لمسافة 120 كم.



ونظم الاتحاد، الفحص البيطري للجياد، وعملية ترقيم الجياد، إضافة إلى وزن الفرسان المشاركين.



وسارت عملية الوزن بنظام مميز وسط حرص اللجان البيطرية والتحكيمية وكافة اللجان على إخراج الفحص البيطري بأفضل صورة تنظيمية، وسط حضور واسع من الفرسان لمختلف الفئات التي ستشهدها السباقات اليوم.



ومن جانبه فقد انهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات من خلال العمل الدؤوب الذي بذلته اللجان في الفترة الماضية، حيث وصل الاتحاد إلى كامل الجاهزية لتنظيم ثاني بطولات الموسم والحرص على إخراج سباقات اليوم بأفضل صورة.



وأكد عدد من المدربين للفرق والاسطبلات جاهزية الفرسان والجياد للمشاركة في سباقات غدا ، بعد أن عملوا على تجهيزهم في الفترة الماضية بسلسلة من التدريبات المتواصلة للوقوف على جاهزية الجميع.



وأوضح رائد محمود المدرب في فريق KHK أن الفريق يتطلع لتحقيق النتائج الايجابية وتحقيق الأهداف في مختلف السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية التي سيشارك فيها اليوم، مبينا إلى أن الطموحات عالية في هذا الموسم خصوصا أن فريقه دائما يتطلع لتحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصة التتويج.



أما مدرب أكاديمية المحرق للفروسية أحمد محمد أشار إلى أن فرسان المحرق سيكونون متواجدين في مختلف سباقات اليوم، وقال: "نتطلع لتحقيق النتائج الايجابية، ولدينا العديد من الأهداف لتحقيقها اليوم، وسنعمل على إعطاء الفرسان دفعة معنوية عالية والسير بخطى ثابتة نحو الخطة التي تم وضعها والهادفة إلى تحقيق نتائج إيجابية".



وستقام مراحل السباقات على النحو الآتي:



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سباق 40 كم: سيقام على مرحلة واحدة (لون أحمر) لمسافة 40 كم.

· سباق 80 كم: سيقام على 3 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلتين الثانية والثالثة (لون أصفر) لمسافة 20 كم لكل مرحلة.

·سباق 100 كم: سيقام على 3 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثاثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم.

· سباق 120 كم: سيقام على 4 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة (لون أصفر) لمسافة 20 كم.