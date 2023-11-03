غدا انطلاق السباقات الدولية والتأهيلية في ثاني بطولات القدرة للموسم الجديد

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- Akhbar Al Khaleej) تنطلق غدا السبت السباقات الدولية والتأهيلية المحلية للقدرة في ثاني بطولات الموسم الجديد 2023/2024 بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة.
ومن المؤمل أن تشهد السباقات مشاركة واسعة عطفا على الحضور الواسع الذي شهده الفحص البيطري واعتماد الجياد والفرسان المشاركين.
وستحتضن القرية سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كم و100 كم، والسباقات التأهيلية المحلية لمسافة 120 كم و100 كم و40 كم و80 كم، حيث سيتم تتويج الفرسان الفائزين في السباق الدولي المفتوح لمسافة 120 كم.
ونظم الاتحاد، الفحص البيطري للجياد، وعملية ترقيم الجياد، إضافة إلى وزن الفرسان المشاركين.
وسارت عملية الوزن بنظام مميز وسط حرص اللجان البيطرية والتحكيمية وكافة اللجان على إخراج الفحص البيطري بأفضل صورة تنظيمية، وسط حضور واسع من الفرسان لمختلف الفئات التي ستشهدها السباقات اليوم.
ومن جانبه فقد انهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات من خلال العمل الدؤوب الذي بذلته اللجان في الفترة الماضية، حيث وصل الاتحاد إلى كامل الجاهزية لتنظيم ثاني بطولات الموسم والحرص على إخراج سباقات اليوم بأفضل صورة.
وأكد عدد من المدربين للفرق والاسطبلات جاهزية الفرسان والجياد للمشاركة في سباقات غدا ، بعد أن عملوا على تجهيزهم في الفترة الماضية بسلسلة من التدريبات المتواصلة للوقوف على جاهزية الجميع.
وأوضح رائد محمود المدرب في فريق KHK أن الفريق يتطلع لتحقيق النتائج الايجابية وتحقيق الأهداف في مختلف السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية التي سيشارك فيها اليوم، مبينا إلى أن الطموحات عالية في هذا الموسم خصوصا أن فريقه دائما يتطلع لتحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصة التتويج.
أما مدرب أكاديمية المحرق للفروسية أحمد محمد أشار إلى أن فرسان المحرق سيكونون متواجدين في مختلف سباقات اليوم، وقال: "نتطلع لتحقيق النتائج الايجابية، ولدينا العديد من الأهداف لتحقيقها اليوم، وسنعمل على إعطاء الفرسان دفعة معنوية عالية والسير بخطى ثابتة نحو الخطة التي تم وضعها والهادفة إلى تحقيق نتائج إيجابية".
وستقام مراحل السباقات على النحو الآتي:
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سباق 40 كم: سيقام على مرحلة واحدة (لون أحمر) لمسافة 40 كم.
· سباق 80 كم: سيقام على 3 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلتين الثانية والثالثة (لون أصفر) لمسافة 20 كم لكل مرحلة.
·سباق 100 كم: سيقام على 3 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثاثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم.
· سباق 120 كم: سيقام على 4 مراحل: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة (لون أصفر) لمسافة 20 كم.
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