الإيفواري يايا توريه مساعدا لمانشيني في المنتخب السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيفواري يايا توريه مساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني الذي طلب ذلك ليكون ضمن طاقمه الفني للفترة المقبلة .



ويملك "توريه "لاعب منتخب ساحل العاج السابق وصاحب الأربعين عامًا سجلا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام، تنقل خلاله بين ثلاثة أندية مساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الانجليزي.



ويعد توريه واحدًا من أبرز نجوم الكرة الإفريقية الذين تألقوا على الملاعب الأوروبية محققًا ألقابًا محلية وقارية وعالمية تضعه كأحد أساطير القارة السمراء.