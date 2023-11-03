الإيفواري يايا توريه مساعدا لمانشيني في المنتخب السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيفواري يايا توريه مساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني الذي طلب ذلك ليكون ضمن طاقمه الفني للفترة المقبلة .
ويملك "توريه "لاعب منتخب ساحل العاج السابق وصاحب الأربعين عامًا سجلا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام، تنقل خلاله بين ثلاثة أندية مساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الانجليزي.
ويعد توريه واحدًا من أبرز نجوم الكرة الإفريقية الذين تألقوا على الملاعب الأوروبية محققًا ألقابًا محلية وقارية وعالمية تضعه كأحد أساطير القارة السمراء.
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