نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثاني للموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الثاني لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك"وكأس المرحوم عبدالهادي العفو وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير .



كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل .



وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق ، حيث قام السيد ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتقديم كأس " جيبك " للشوط الثاني الى المالك الفائز صلاح عبداللطيف ، وكأس " جيبك " للشوط السادس الى المالك الفائز محمد خالد عبدالرحيم ، كما قدم

كأس " جيبك " للشوط السابع الى المضمر الفائز الن سميث ، فيما قام السيد عبدالرضا العفو مدير عام شركة العفو بتقديم كأس المرحوم عبدالهادي العفو إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة .



هذا وقد أشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي :



الشوط الأول أقيم لخيل البحرين العربية الأصيلة " الواهو " مسافة 1200 متر

، وحقق الجواد " عبيان 1867 " لإسطبل الوسمية والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " كحيلة العاديات 1782 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " الصقلاوي 1807 " لإسطبل الرفاع والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي ثالثاً ، ثم الجواد " كروشان 1793 " لإسطبل الروضة والمضمر حسين الديلمي والفارس إبراهيم نادر رابعاً .



الشوط الثاني أقيم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " لمسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " غاره " لإسطبل البستكي والمضمر صلاح الدين البستكي والفارس كارلوس إنريكي المركز الأول ، تلاه الجواد " وهاج " ملك زهراء حسن الجبوري والمضمر يوسف البوعينين والفارس ابراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " ذا بلو دين " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان ثالثاً ، ثم الجواد " هايل " ملك إياد حسين البقالي والمضمر سمير داود والفارس سالم العجمي رابعاً .



الشوط الثالث أقيم لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 1000 متر مستقيم ، وحقق الجواد " إبن عربي " لإسطبل كابتن النصر والمضمر علي ناصر

والفارس أبراهيم نادر المركز الأول ، تلاه الجواد " عسل " لإسطبل العفو

والمضمر محمد حسن والفارس أنس السيابي

في المركز الثاني ، ثم الجواد " نيبتونيان " ملك سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة

والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " أريبا أريبا " ملك حمد خالد مال الله والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي رابعاً .



الشوط الرابع أقيم لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 2200 متر ، وحقق الجواد "كرونو غراف " لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول ، تلاه الجواد " ويست سوفولك " ملك سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم في المركز الثاني ، ثم الجواد " رولا جام " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا

ثالثاً ، ثم الجواد " تفاخر " ملك فيصل عادل عبدالله والمضمر عادل عبدالله والفارس سالم العجمي رابعاً .



الشوط الخامس أقيم لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " لمسافة 2000 متر، وحقق الجواد " توباز" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة

والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالله فيصل المركز الأول ، تلاه الجواد " ثارب " ملك عبدالله سامي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا

في المركز الثاني ، ثم الجواد " كيب هورن " لإسطبل إي أند إم ريسنغ

والمضمر علي جان والفارس أبراهيم نادر ثالثاً ، ثم الجواد " هوراتيو " لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان رابعاً .



الشوط السادس أقيم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد جميع الدرجات والمبتدئات " مستورد " لمسافة 1800 متر ، وحقق الجواد " غومان " ملك محمد خالد عبدالرحيم والمضمر حيدر أبراهيم والفارس جيرالد مووس المركز الأول ، تلاه الجواد " قادر " لإسطبل الرفقة

والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا في المركز الثاني ، ثم الجواد " زاغاتو " لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون

ثالثاً ، ثم الجواد " غلين سافاج " ملك إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث

والفارس لي نيومان رابعاً .



الشوط السابع أقيم على كأس الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد جميع الدرجات والمبتدئات " إنتاج محلي " لمسافة 1400 متر ، وحقق الجواد " بلاك شادو " لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان المركز الأول ، تلاه الجواد " صفوة " ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس إبراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " خزامة " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله فيصل ثالثاً ، ثم الجواد " رصين " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس مارتشالس يارس رابعاً .



الشوط الثامن والأخير أقيم على كأس المرحوم عبدالهادي العفو لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 1400 متر ، وحقق الجواد " كينكس " ملك عيسى محمود الصديقي والمضمر أسامة هاشم والفارس أنس السيابي المركز الأول ، تلاه الجواد " سبيد تشانس " ملك حسين حبيب الجبوري والمضمر أسامة هاشم والفارس مارتشالس يارس في المركز الثاني ، ثم الجواد " مدمن"

لإسطبل أتش بي أر ريسنغ والمضمر خالد الخاطري والفارس إبراهيم نادر

ثالثاً ، ثم الجواد " ياليل " ملك جعفر مرزوق والمضمر جعفر مرزوق والفارس حسين مكي رابعاً .