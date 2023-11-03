نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق الثاني للموسم

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- Akhbar Al Khaleej) بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الثاني لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك"
وكأس المرحوم عبدالهادي العفو وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير .
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل .
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق ، حيث قام السيد ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتقديم كأس " جيبك " للشوط الثاني الى المالك الفائز صلاح عبداللطيف ، وكأس " جيبك " للشوط السادس الى المالك الفائز محمد خالد عبدالرحيم ، كما قدم
كأس " جيبك " للشوط السابع الى المضمر الفائز الن سميث ، فيما قام السيد عبدالرضا العفو مدير عام شركة العفو بتقديم كأس المرحوم عبدالهادي العفو إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة .
هذا وقد أشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي :
الشوط الأول أقيم لخيل البحرين العربية الأصيلة " الواهو " مسافة 1200 متر
، وحقق الجواد " عبيان 1867 " لإسطبل الوسمية والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول ، تلاه الجواد " كحيلة العاديات 1782 " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي في المركز الثاني ، ثم الجواد " الصقلاوي 1807 " لإسطبل الرفاع والمضمر يوسف البوعينين والفارس سالم العجمي ثالثاً ، ثم الجواد " كروشان 1793 " لإسطبل الروضة والمضمر حسين الديلمي والفارس إبراهيم نادر رابعاً .
الشوط الثاني أقيم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " لمسافة 1200 متر مستقيم ، وحقق الجواد " غاره " لإسطبل البستكي والمضمر صلاح الدين البستكي والفارس كارلوس إنريكي المركز الأول ، تلاه الجواد " وهاج " ملك زهراء حسن الجبوري والمضمر يوسف البوعينين والفارس ابراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " ذا بلو دين " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان ثالثاً ، ثم الجواد " هايل " ملك إياد حسين البقالي والمضمر سمير داود والفارس سالم العجمي رابعاً .
الشوط الثالث أقيم لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 1000 متر مستقيم ، وحقق الجواد " إبن عربي " لإسطبل كابتن النصر والمضمر علي ناصر
والفارس أبراهيم نادر المركز الأول ، تلاه الجواد " عسل " لإسطبل العفو
والمضمر محمد حسن والفارس أنس السيابي
في المركز الثاني ، ثم الجواد " نيبتونيان " ملك سمو الشيخ عيسى بن خالد بن علي آل خليفة
والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم ثالثاً ، ثم الجواد " أريبا أريبا " ملك حمد خالد مال الله والمضمر يوسف طاهر والفارس حسين مكي رابعاً .
الشوط الرابع أقيم لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 2200 متر ، وحقق الجواد "كرونو غراف " لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس جيرالد مووس المركز الأول ، تلاه الجواد " ويست سوفولك " ملك سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم في المركز الثاني ، ثم الجواد " رولا جام " لإسطبل فيكتوريوس والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا
ثالثاً ، ثم الجواد " تفاخر " ملك فيصل عادل عبدالله والمضمر عادل عبدالله والفارس سالم العجمي رابعاً .
الشوط الخامس أقيم لجياد سباق التوازن " إنتاج محلي " لمسافة 2000 متر، وحقق الجواد " توباز" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة
والمضمر حيدر إبراهيم والفارس عبدالله فيصل المركز الأول ، تلاه الجواد " ثارب " ملك عبدالله سامي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا
في المركز الثاني ، ثم الجواد " كيب هورن " لإسطبل إي أند إم ريسنغ
والمضمر علي جان والفارس أبراهيم نادر ثالثاً ، ثم الجواد " هوراتيو " لإسطبل العاديات ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان رابعاً .
الشوط السادس أقيم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد جميع الدرجات والمبتدئات " مستورد " لمسافة 1800 متر ، وحقق الجواد " غومان " ملك محمد خالد عبدالرحيم والمضمر حيدر أبراهيم والفارس جيرالد مووس المركز الأول ، تلاه الجواد " قادر " لإسطبل الرفقة
والمضمر فوزي ناس والفارس البرتو سانا في المركز الثاني ، ثم الجواد " زاغاتو " لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس جيسون واتسون
ثالثاً ، ثم الجواد " غلين سافاج " ملك إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث
والفارس لي نيومان رابعاً .
الشوط السابع أقيم على كأس الخليج لصناعة البتروكيماويات " جيبك " لجياد جميع الدرجات والمبتدئات " إنتاج محلي " لمسافة 1400 متر ، وحقق الجواد " بلاك شادو " لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس لي نيومان المركز الأول ، تلاه الجواد " صفوة " ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس إبراهيم نادر في المركز الثاني ، ثم الجواد " خزامة " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله فيصل ثالثاً ، ثم الجواد " رصين " ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس مارتشالس يارس رابعاً .
الشوط الثامن والأخير أقيم على كأس المرحوم عبدالهادي العفو لجياد سباق التوازن " مستورد " لمسافة 1400 متر ، وحقق الجواد " كينكس " ملك عيسى محمود الصديقي والمضمر أسامة هاشم والفارس أنس السيابي المركز الأول ، تلاه الجواد " سبيد تشانس " ملك حسين حبيب الجبوري والمضمر أسامة هاشم والفارس مارتشالس يارس في المركز الثاني ، ثم الجواد " مدمن"
لإسطبل أتش بي أر ريسنغ والمضمر خالد الخاطري والفارس إبراهيم نادر
ثالثاً ، ثم الجواد " ياليل " ملك جعفر مرزوق والمضمر جعفر مرزوق والفارس حسين مكي رابعاً .
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