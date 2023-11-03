تويوتا غازو يؤمن مركزي الانطلاق الأول والثاني لسباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عاد فريق تويوتا ريسنغ غازو لبسط سيطرته على مجريات سباقات بطولة العالم للاتحاد الدولي للسيارات للتحمل الذي يقام على حلبة البحرين الدولية وذلك بعد أن خطف الطاقم رقم 8 صدارة بسيارة تويوتا جي ار 010 الهجينة الحصة التأهيلية لسباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات.



وكان الفريق قد غاب عن أرقامه الحقيقية في التجارب الحرة الثالثة وبدى وكأنه يعاني من مشاكل في ضبط السيارة إلا أنه سرعان ما عاد ليقدم تصفيات مثالية لكلتا السيارتين اللتان احتلتا المركزين الأول والثاني.

وقاد السائق الأسترالي بريندون هارتلي الطاقم رقم 8 نحو الانطلاق من المركز الأول في سباق الغد بتسجيله دقيقة و46.564 فيما أحتل زملاءه في الطاقم رقم 7 المركز الثاني عن طريق السائق كاموي كوباياتشي الذي سجل دقيقة و47.053 ثانية ليحتل بذلك الفريق صف الانطلاق الأول من سباق الثماني ساعات.



واستمراراً لتألق الفريق في البحرين احتل كاديلاك ريسينج المركز الثالث في ترتيب التصفيات عن طريق سائقه البريطاني أليكس لين الذي نجح في دفع سيارة كاديلاك في سيريس آر نحو لتسجيل دقيقة و47.265 ثانية، أمام سيارة بورش 963 الهجينة لفريق بورش بينسكي موتورسبورت التي احتلت المركز الرابع.



وسيبدأ ثنائي فيراري بسيارة 499 بي اس السباق في المركزين الخامس والسادس، بينما يحتل طاقم بورش بينسكي رقم 5 المركز السابع، بينما تحتل سيارة بورش 963 رقم 99 من بروتون كومبيتيشن المركز الثامن.



اكتمل فريق هيرتز جوتا شبكة الهايبركار بواسطة رقم 38 في المركز التاسع، وسيارتي بيجو توتال إنرجيز في المركزين العاشر والحادي عشر، وأخيراً المنافس رقم 4 لفريق فلويد فانويل ريسينج.



وتصدر سائق فريق يونايتد اوتوسبورت البريطاني توم بلومغفيست الحصة التأهيلية من منافسات فئة الـLMP2 من سباق بابكو البحرين إنرجيز للتحمل 8 ساعات، الجولة الأخيرة من بطولة العالم للاتحاد الدولي للتحمل والمقامة على مضمار الصخير بحلبة البحرين الدولية.



وسجل بلومغفيست بالسيارة رقم 23 الزمن الأسرع في الحصة التأهيلية بدقيقة و52.290 ثانية ليعطي فريقه الأفضلية في سباق الغد على فريق ألبين إلف بالسيارة رقم 36 الذي أحتل المركز الثاني عن طريق سائقه الفرنسي تشارلز ميلسي الذي سجل دقيقة و52.561 ثانية بفارق 0.271 عن الصدارة.



الهولندي روبين فريجنس من فريق دبليو ار تي بالسيارة رقم 31 متصدر ترتيب البطولة حقق المركز الثالث في التصفيات بدقيقة و52.898 فيما جاء السائق الفرنسي جابريل أوبري من فريق فيكتور بالسيارة رقم 10 في المركز الرابع بزمن دقيقة و52.903 ثانية.



وفي المركز الخامس جاء فريق يونايتد اوتوسبورت بالسيارة رقم 22 عن طريق سائقه البرتغالي فيليبي البوغورغي الذي استطاع تسجيل دقيقة و52.992 ثانية أمام السائق البريطاني بينت فيسكال من فريق بريما ريسينج بالسيارة رقم 9 الذي حل سادساً بزمن دقيقة و53.033 ثانية فيما جاء فريق انتر يوروبول كومبيتيشن بالسيارة رقم 34 في المركز السابع عن طريق سائقه الاسباني ألبيرت كوستا بزمن دقيقة و53.086.



يذكر أن جميع الصراعات مفتوحة في سباق الغد لفئة LMP2 على المراكز الخمسة الأولى النهائية بين أربعة فرق مختلفة.



وفي المراكز من الثامن وحتى الحادي عشر توالياً جاءت الفرق: بريما ريسينج بالسيارة رقم 9، جوتا بالسيارة رقم 28، دبليو ار تي بالسيارة رقم 41 وفريق ألبين إلف بالسيارة رقم 35.



وحققت سائقة فريق ايرون داماس (السيدات الحديديات) البلجيكية سارة بوفي مركز الانطلاق الأول لفئة الـLM GTE Am في سباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات للتحمل المقام على حلبة البحرين الدولية.



وعلى متن سيارة بورش 911 آر إس آر استطاعت سائقة الفريق النسائي من تسجيل الزمن الأسرع في حصة التصفيات بواقع دقيقة و58.692 ثانية متقدمة على سائق فريق دي ستاشين ريسينج الأسترالي ليام تالبوت بسيارة أستون مارتن فينتاج الذي خطف المركز الثاني في اللفة الأخيرة للحصة بزمن دقيقة و58.982 من العماني أحمد الحارثي الذي جاء في المركز الثالث بدقيقة و59.161 ثانية بسيارة أستون مارتن فينتاج بعد أن تخلى لفته الأخيرة ودخل باكراً لمنطقة الصيانة.



الياباني تاكيشي كيمورا أحتل المركز الرابع مع فريقه كيسيل ريسينج وبسيارة فيراري 488 جي تي أي ايفو أمام الأمريكي بين كيتنج من فريق كورفيت ريسينج فيما ينطلق السائق إيان جيمس من فريق نورث ويست آي ام آر وبسيارة أستون مارتن فينتاج من المركز السادس فيما جاء السائقون توماس فلوهر من أي اف كورس وكريستيان رييد من فريق ديمبسي بروتون ريسينج وكومبانك بيريز من فريق ريتشارد مايله أي اف كورس وبي جي هيت من فريق بروجكت 1 وميشيل واينرايت من جي ار ريسينج وكلاديو تشيافوني من فريق ايرون لينيكس وفرانك دجيوتيوكس في المركز السابع وحتى الثالث عشر على التوالي.



وخطف السائق الهولندي روبرت دي هان السباق الأول من بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط، الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد والمقامة ضمن الفعاليات المساندة لسباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات للتحمل على حلبة البحرين الدولية.



وقاد السائق الهولندي فريقه سينترال يوروب ريسينج نحو فوز أول ولافت بعد تصدره للسباق المكون من 12 لفة والحفاظ عليه في كامل أوقات السباق مستغلاً انطلاقه من المركز الأول، ليتقدم على منافسه الشرس سائق فريق دي اتش إل البريطاني ثيو أوفرهاس الذي جاء ثانياً في الترتيب، فيما أحتل فريق فاير ريسينج عن طريق السائق البريطاني كولين بيونيغاوسين المركز الثالث.



جاني ستياك من فريق جي اس ريسينج أحتل المركز الرابع، وفلينت شورينج من فريق سينترال يوروب رسينج جاء خامساً في فئة الـPro.



وفي فئة الـProAm حقق السائق بشار مارديني من فريق بي ام آر المركز الأول في الفئة أمام البريطاني سورين سيبرينج من فريق جي بي اليت الذي حل ثانياً، فيما أكمل السائق أحمد الشهاب من فريق الكويت مراكز منصة التتويج بإنهائه السباق في المركز الثالث أمام سائق فريق سعودي ريسينج خالد الأحمدي الذي جاء في المركز الرابع.



المتألق الإيطالي سابيستيان جورجا من فريق آر وان إس إي جاء في صدارة فئة الـAm أمام الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة من فريق البحرين الذي أحتل المركز الثاني في الفئة متقدماً على مواطنه الشيخ جابر بن علي آل خليفة سائق فريق وان بيرسينت الذي جاء في المركز الثالث لفئة الـAm.



وفي الترتيب العام للسائقين الخليجيين جاءت الصدارة للسائق أحمد الشهاب أمام خالد الأحمدي اللذان ينشطان في فئة الـProAm فيما تقدم الشيخ سلمان على الشيخ جابر في فئة الـAm.



وذكرت حلبة البحرين الدولية انه لا تزال التذاكر متوفرة للسباق العالمي حيث تبلغ 5.5 دينار بحريني فقط للكبار و2.75 دينار بحريني للأطفال من 3 حتى 12 عام والأطفال أقل من 3 أعوام سيكون دخولهم مجانا، وبإمكان الراغبين في حضور سباق البحرين للتحمل في حلبة البحرين الدولية الحصول على تذاكرهم إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر الاتصال على 17 45 0000.