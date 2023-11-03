تويوتا غازو يؤمن مركزي الانطلاق الأول والثاني لسباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل

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- Akhbar Al Khaleej) عاد فريق تويوتا ريسنغ غازو لبسط سيطرته على مجريات سباقات بطولة العالم للاتحاد الدولي للسيارات للتحمل الذي يقام على حلبة البحرين الدولية وذلك بعد أن خطف الطاقم رقم 8 صدارة بسيارة تويوتا جي ار 010 الهجينة الحصة التأهيلية لسباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات.
وكان الفريق قد غاب عن أرقامه الحقيقية في التجارب الحرة الثالثة وبدى وكأنه يعاني من مشاكل في ضبط السيارة إلا أنه سرعان ما عاد ليقدم تصفيات مثالية لكلتا السيارتين اللتان احتلتا المركزين الأول والثاني.
وقاد السائق الأسترالي بريندون هارتلي الطاقم رقم 8 نحو الانطلاق من المركز الأول في سباق الغد بتسجيله دقيقة و46.564 فيما أحتل زملاءه في الطاقم رقم 7 المركز الثاني عن طريق السائق كاموي كوباياتشي الذي سجل دقيقة و47.053 ثانية ليحتل بذلك الفريق صف الانطلاق الأول من سباق الثماني ساعات.
واستمراراً لتألق الفريق في البحرين احتل كاديلاك ريسينج المركز الثالث في ترتيب التصفيات عن طريق سائقه البريطاني أليكس لين الذي نجح في دفع سيارة كاديلاك في سيريس آر نحو لتسجيل دقيقة و47.265 ثانية، أمام سيارة بورش 963 الهجينة لفريق بورش بينسكي موتورسبورت التي احتلت المركز الرابع.
وسيبدأ ثنائي فيراري بسيارة 499 بي اس السباق في المركزين الخامس والسادس، بينما يحتل طاقم بورش بينسكي رقم 5 المركز السابع، بينما تحتل سيارة بورش 963 رقم 99 من بروتون كومبيتيشن المركز الثامن.
اكتمل فريق هيرتز جوتا شبكة الهايبركار بواسطة رقم 38 في المركز التاسع، وسيارتي بيجو توتال إنرجيز في المركزين العاشر والحادي عشر، وأخيراً المنافس رقم 4 لفريق فلويد فانويل ريسينج.
وتصدر سائق فريق يونايتد اوتوسبورت البريطاني توم بلومغفيست الحصة التأهيلية من منافسات فئة الـLMP2 من سباق بابكو البحرين إنرجيز للتحمل 8 ساعات، الجولة الأخيرة من بطولة العالم للاتحاد الدولي للتحمل والمقامة على مضمار الصخير بحلبة البحرين الدولية.
وسجل بلومغفيست بالسيارة رقم 23 الزمن الأسرع في الحصة التأهيلية بدقيقة و52.290 ثانية ليعطي فريقه الأفضلية في سباق الغد على فريق ألبين إلف بالسيارة رقم 36 الذي أحتل المركز الثاني عن طريق سائقه الفرنسي تشارلز ميلسي الذي سجل دقيقة و52.561 ثانية بفارق 0.271 عن الصدارة.
الهولندي روبين فريجنس من فريق دبليو ار تي بالسيارة رقم 31 متصدر ترتيب البطولة حقق المركز الثالث في التصفيات بدقيقة و52.898 فيما جاء السائق الفرنسي جابريل أوبري من فريق فيكتور بالسيارة رقم 10 في المركز الرابع بزمن دقيقة و52.903 ثانية.
وفي المركز الخامس جاء فريق يونايتد اوتوسبورت بالسيارة رقم 22 عن طريق سائقه البرتغالي فيليبي البوغورغي الذي استطاع تسجيل دقيقة و52.992 ثانية أمام السائق البريطاني بينت فيسكال من فريق بريما ريسينج بالسيارة رقم 9 الذي حل سادساً بزمن دقيقة و53.033 ثانية فيما جاء فريق انتر يوروبول كومبيتيشن بالسيارة رقم 34 في المركز السابع عن طريق سائقه الاسباني ألبيرت كوستا بزمن دقيقة و53.086.
يذكر أن جميع الصراعات مفتوحة في سباق الغد لفئة LMP2 على المراكز الخمسة الأولى النهائية بين أربعة فرق مختلفة.
وفي المراكز من الثامن وحتى الحادي عشر توالياً جاءت الفرق: بريما ريسينج بالسيارة رقم 9، جوتا بالسيارة رقم 28، دبليو ار تي بالسيارة رقم 41 وفريق ألبين إلف بالسيارة رقم 35.
وحققت سائقة فريق ايرون داماس (السيدات الحديديات) البلجيكية سارة بوفي مركز الانطلاق الأول لفئة الـLM GTE Am في سباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات للتحمل المقام على حلبة البحرين الدولية.
وعلى متن سيارة بورش 911 آر إس آر استطاعت سائقة الفريق النسائي من تسجيل الزمن الأسرع في حصة التصفيات بواقع دقيقة و58.692 ثانية متقدمة على سائق فريق دي ستاشين ريسينج الأسترالي ليام تالبوت بسيارة أستون مارتن فينتاج الذي خطف المركز الثاني في اللفة الأخيرة للحصة بزمن دقيقة و58.982 من العماني أحمد الحارثي الذي جاء في المركز الثالث بدقيقة و59.161 ثانية بسيارة أستون مارتن فينتاج بعد أن تخلى لفته الأخيرة ودخل باكراً لمنطقة الصيانة.
الياباني تاكيشي كيمورا أحتل المركز الرابع مع فريقه كيسيل ريسينج وبسيارة فيراري 488 جي تي أي ايفو أمام الأمريكي بين كيتنج من فريق كورفيت ريسينج فيما ينطلق السائق إيان جيمس من فريق نورث ويست آي ام آر وبسيارة أستون مارتن فينتاج من المركز السادس فيما جاء السائقون توماس فلوهر من أي اف كورس وكريستيان رييد من فريق ديمبسي بروتون ريسينج وكومبانك بيريز من فريق ريتشارد مايله أي اف كورس وبي جي هيت من فريق بروجكت 1 وميشيل واينرايت من جي ار ريسينج وكلاديو تشيافوني من فريق ايرون لينيكس وفرانك دجيوتيوكس في المركز السابع وحتى الثالث عشر على التوالي.
وخطف السائق الهولندي روبرت دي هان السباق الأول من بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط، الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد والمقامة ضمن الفعاليات المساندة لسباق بابكو إنرجيز البحرين 8 ساعات للتحمل على حلبة البحرين الدولية.
وقاد السائق الهولندي فريقه سينترال يوروب ريسينج نحو فوز أول ولافت بعد تصدره للسباق المكون من 12 لفة والحفاظ عليه في كامل أوقات السباق مستغلاً انطلاقه من المركز الأول، ليتقدم على منافسه الشرس سائق فريق دي اتش إل البريطاني ثيو أوفرهاس الذي جاء ثانياً في الترتيب، فيما أحتل فريق فاير ريسينج عن طريق السائق البريطاني كولين بيونيغاوسين المركز الثالث.
جاني ستياك من فريق جي اس ريسينج أحتل المركز الرابع، وفلينت شورينج من فريق سينترال يوروب رسينج جاء خامساً في فئة الـPro.
وفي فئة الـProAm حقق السائق بشار مارديني من فريق بي ام آر المركز الأول في الفئة أمام البريطاني سورين سيبرينج من فريق جي بي اليت الذي حل ثانياً، فيما أكمل السائق أحمد الشهاب من فريق الكويت مراكز منصة التتويج بإنهائه السباق في المركز الثالث أمام سائق فريق سعودي ريسينج خالد الأحمدي الذي جاء في المركز الرابع.
المتألق الإيطالي سابيستيان جورجا من فريق آر وان إس إي جاء في صدارة فئة الـAm أمام الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة من فريق البحرين الذي أحتل المركز الثاني في الفئة متقدماً على مواطنه الشيخ جابر بن علي آل خليفة سائق فريق وان بيرسينت الذي جاء في المركز الثالث لفئة الـAm.
وفي الترتيب العام للسائقين الخليجيين جاءت الصدارة للسائق أحمد الشهاب أمام خالد الأحمدي اللذان ينشطان في فئة الـProAm فيما تقدم الشيخ سلمان على الشيخ جابر في فئة الـAm.
وذكرت حلبة البحرين الدولية انه لا تزال التذاكر متوفرة للسباق العالمي حيث تبلغ 5.5 دينار بحريني فقط للكبار و2.75 دينار بحريني للأطفال من 3 حتى 12 عام والأطفال أقل من 3 أعوام سيكون دخولهم مجانا، وبإمكان الراغبين في حضور سباق البحرين للتحمل في حلبة البحرين الدولية الحصول على تذاكرهم إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر الاتصال على 17 45 0000.
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