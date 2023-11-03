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بايدن يبحث مع نظيره التشيلي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

11/3/2023 3:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:12


بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التشيلي جابرييل بوريتش القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التزامهما المشترك بمكافحة أزمة المناخ.


وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن بايدن استقبل بوريتش في البيت الأبيض لتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتشيلي.


وشدد الزعيمان على أهمية توحيد المجتمع الدولي لدعم الانتخابات التنافسية والشاملة في فنزويلا عام 2024. وناقش بايدن وبوريتش خلال لقائهما السبل التي يمكن للولايات المتحدة وتشيلي من خلالها مواصلة توسيع مشاركتهما الاقتصادية، بما في ذلك من خلال شراكة الأمريكتين، لتعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.

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