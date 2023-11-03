بايدن يبحث مع نظيره التشيلي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:12
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التشيلي جابرييل بوريتش القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التزامهما المشترك بمكافحة أزمة المناخ.
وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن بايدن استقبل بوريتش في البيت الأبيض لتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتشيلي.
وشدد الزعيمان على أهمية توحيد المجتمع الدولي لدعم الانتخابات التنافسية والشاملة في فنزويلا عام 2024. وناقش بايدن وبوريتش خلال لقائهما السبل التي يمكن للولايات المتحدة وتشيلي من خلالها مواصلة توسيع مشاركتهما الاقتصادية، بما في ذلك من خلال شراكة الأمريكتين، لتعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.
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