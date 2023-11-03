وزير الداخلية يؤكد تقديره لدور الدفاع المدني في تعزيز السلامة العامة ويدشن المنصة الوطنية للحماية المدنية‎

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- Akhbar Al Khaleej) قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، مساء اليوم ، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني ، تقديرا لدور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
وفي مستهل الزيارة ، أشاد الوزير بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمنظومة التطوير والتحديث بوزارة الداخلية واطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة.
وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني ، من ضباط وضباط صف وأفراد ، وما يتمتعون به من احترافية في الأداء ، مؤكدا على أهمية مراجعة الإجراءات بشكل دوري والمضي قدما في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوي الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة. كما حث معاليه رجال الشرطة الذين انضموا حديثا إلى الدفاع المدني على أهمية مواصلة الجهد والعطاء والالتزام بسرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الحوادث وفق الخطط الموضوعة والإجراءات المعمول بها.
وخلال الزيارة ، تفقد وزير الداخلية الآليات الجديدة التي دخلت الخدمة في أسطول الدفاع المدني وتتميز بفعاليتها وقدرتها على تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية ، حيث أنها مجهزة بأحدث التقنيات مما يجعلها قيمة مضافة في مجال تعزيز إجراءات الأمن والسلامة.
من جهته ، أشاد العميد علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، بدعم معالي وزير الداخلية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام لخطط واجراءات الدفاع المدني ، موضحا أن تحديث الأسطول الفني وآليات الدفاع المدني سيكون له انعكاس إيجابي لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة.
وأضاف ، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ، أن الإدارة العامة للدفاع المدني سيكون لها دور فاعل في تفعيل مشروع التطوع ، لافتا إلى الدور الحيوي للدفاع المدني في الأزمات والكوارث.
بعد ذلك ، اطلع وزير الداخلية على ايجاز بشأن المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من مواد وفقرات توعوية ، ثم تفضل ، بتدشين موقع المنصة ، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية ، أصبحت واقعا حضاريا في منظومة البناء والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبمتابعة كريمة من الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي ، تم اطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية ، والتي أصبحت الآن متاحة للجميع كمشروع وطني في مجال تعزيز السلامة العامة ، لافتا إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم ، بطريقة حديثة وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة في هذا الشأن.
وقال "هذه هي المرحلة الأولى من اطلاق المنصة الوطنية ، وستتم عملية التحديث والتطوير بشكل دائم ، كونها منصة ذات طابع تفاعلي وتهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مجال الحماية المدنية" ، لافتا إلى أن المحافظة على السلامة العامة ، تتطلب وبشكل أساسي معرفة ما يجب على الفرد القيام به وأن يكون متسلحا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصرف فورا ، حتى يكون عونا للفرق العاملة من خلال الشراكة المجتمعية البناءة.
في سياق متصل ، أعلن وزير الداخلية ، عن بدء مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني ، تفعيلا للشراكة المجتمعية . ويهدف المشروع إلى تأهيل وإعداد وتنظيم المتطوعين وتعزيز السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع ، حيث يتم اختيار المتطوعين وفق اشتراطات محددة وتصنيفهم إلى فئتين هما متطوع عام وآخر متخصص ، ومن ثم تأهيلهم ودمـــجهم تدريجيا في العمل.
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