وزير الداخلية يؤكد تقديره لدور الدفاع المدني في تعزيز السلامة العامة ويدشن المنصة الوطنية للحماية المدنية‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني ، مساء اليوم ، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني ، تقديرا لدور الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.وفي مستهل الزيارة ، أشاد الوزير بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمنظومة التطوير والتحديث بوزارة الداخلية واطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة.وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الدفاع المدني ، من ضباط وضباط صف وأفراد ، وما يتمتعون به من احترافية في الأداء ، مؤكدا على أهمية مراجعة الإجراءات بشكل دوري والمضي قدما في تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوي الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة. كما حث معاليه رجال الشرطة الذين انضموا حديثا إلى الدفاع المدني على أهمية مواصلة الجهد والعطاء والالتزام بسرعة الاستجابة والتعامل المهني مع الحوادث وفق الخطط الموضوعة والإجراءات المعمول بها.وخلال الزيارة ، تفقد وزير الداخلية الآليات الجديدة التي دخلت الخدمة في أسطول الدفاع المدني وتتميز بفعاليتها وقدرتها على تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بمهنية عالية ، حيث أنها مجهزة بأحدث التقنيات مما يجعلها قيمة مضافة في مجال تعزيز إجراءات الأمن والسلامة.من جهته ، أشاد العميد علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، بدعم معالي وزير الداخلية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام لخطط واجراءات الدفاع المدني ، موضحا أن تحديث الأسطول الفني وآليات الدفاع المدني سيكون له انعكاس إيجابي لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة.وأضاف ، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ، أن الإدارة العامة للدفاع المدني سيكون لها دور فاعل في تفعيل مشروع التطوع ، لافتا إلى الدور الحيوي للدفاع المدني في الأزمات والكوارث.بعد ذلك ، اطلع وزير الداخلية على ايجاز بشأن المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من مواد وفقرات توعوية ، ثم تفضل ، بتدشين موقع المنصة ، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية ، أصبحت واقعا حضاريا في منظومة البناء والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبمتابعة كريمة من الحكومة الموقرة ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأوضح أنه في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي ، تم اطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية ، والتي أصبحت الآن متاحة للجميع كمشروع وطني في مجال تعزيز السلامة العامة ، لافتا إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم ، بطريقة حديثة وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة في هذا الشأن.



وقال "هذه هي المرحلة الأولى من اطلاق المنصة الوطنية ، وستتم عملية التحديث والتطوير بشكل دائم ، كونها منصة ذات طابع تفاعلي وتهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مجال الحماية المدنية" ، لافتا إلى أن المحافظة على السلامة العامة ، تتطلب وبشكل أساسي معرفة ما يجب على الفرد القيام به وأن يكون متسلحا بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصرف فورا ، حتى يكون عونا للفرق العاملة من خلال الشراكة المجتمعية البناءة.





في سياق متصل ، أعلن وزير الداخلية ، عن بدء مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني ، تفعيلا للشراكة المجتمعية . ويهدف المشروع إلى تأهيل وإعداد وتنظيم المتطوعين وتعزيز السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع ، حيث يتم اختيار المتطوعين وفق اشتراطات محددة وتصنيفهم إلى فئتين هما متطوع عام وآخر متخصص ، ومن ثم تأهيلهم ودمـــجهم تدريجيا في العمل.