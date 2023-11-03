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الإيفواري يايا توريه مساعداً لروبرتو مانشيني في تدريب المنتخب السعودي

11/3/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيفواري يايا توريه مساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني الذي طلب ذلك، ليكون ضمن طاقمه الفني للفترة المقبلة.

واستعرض الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، أرقام توريه في مجال التدريب وكتب: "جاء التعاقد معه بناء على طلب المدرب (مانشيني) في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادم".


ويملك "توريه" لاعب منتخب ساحل العاج السابق وصاحب الأربعين عامًا سجلًا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام تنقّل خلاله بين ثلاثة أندية مساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي، وبجانب ذلك يمتلك "يايا" سجلًا حافلًا بالإنجازات بوصفه لاعباً خاصة مع برشلونة الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان والأردن في نوفمبر الحالي
ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقرغيزستان وتايلاند في دور المجموعات.

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