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منع جماهير ليل من السفر إلى مرسيليا تحسبا لأعمال شغب

11/3/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن ليل اليوم الجمعة منع جماهيره من السفر إلى مرسيليا مطلع الأسبوع المقبل تحسبا لوقوع أعمال شغب بعدما تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا أمام ضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مطلع الأسبوع الجاري إثر تعرض حافلة ليون لهجوم.

وقال ليل في بيان "إذا قررت السلطات أخيرا صباح اليوم أنها لن تكون قادرة على ضمان سلامة 250 من مشجعي ليل الذين كانوا يخططون للسفر إلى مرسيليا، فيجب على ليل أن يأخذ في الاعتبار القرار لحماية أنصاره من أي مشاكل محتملة".

ويستضيف مرسيليا غدا السبت منافسه ليل على ملعب فيلودروم، بعدما ألغيت مباراة كان من المقرر أن يستضيفها يوم الأحد الماضي أمام ليون بعدما تعرضت حافلة ليون أثناء توجهها إلى الملعب.

وتعرضت الحافلة للرشق بالحجارة ما أسفر عن إصابة مدرب ليون فابيو جروسو، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006. وتصدرت صورة جروسو دامي الوجه الصفحة الأولى لصحيفة (ليكيب) التي عنونت "مقزز ومخز".

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