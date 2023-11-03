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ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال: الطبيعة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز غير مسبوقة

11/3/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يوجد جدوى من مقارنة الدوري الممتاز الحديث بالمواسم السابقة، حيث يرى مدرب أرسنال أن الجودة في فرق مقدمة الدوري "غير مسبوقة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال يواجه نيوكاسل غدا السبت ويعلم أن الفوز يجعل الفريق يقفز على قمة جدول الترتيب، خاصة وأن توتنهام، متصدر جدول الترتيب، لن يلعب أي مباراة حتى يوم الاثنين المقبل.

وتفصل فقط أربع نقاط الأندية الخمسة الأولى عن بعضها البعض، حيث يسعى أوناي إيمري، مدرب أرسنال السابق وأستون فيلا الحالي، لمواكبة الفرق الكبيرة مثل ليفربول، وحامل اللقب مانشستر سيتي.

ويتواجد نيوكاسل في المركز السادس، ولكنه لم يخسر أي مباراة بالدوري منذ 2 سبتمبر الماضي، مع استمرار نمو الفرق التي تتنافس على التتويج باللقب.

وقال أرتيتا عشية مواجهة نيوكاسل :" ما حدث في السنوات الخمس الماضية غير مسبوق".

وأضاف :"لم يحدث من قبل بالنسبة لعدد النقاط ومستوى الفرق. الآن أصبح عدد الفرق بهذا المستوى يزداد ويزداد".

وأكمل :"لهذا السبب فإن المقارنة بالماضي في هذا الدور هي مضيعة للوقت. الأمر اصبح مختلفا عما كان عليه، وهذا يضع متطلبات ما نقوم به بشكل يومي في إطار مختلف".

ولم يخسر أرسنال في أي مباراة بالدوري حتى الآن، ولكنه خسر 1 / 3 أمام ويستهام في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

على جانب آخر، ألمح أرتيتا إلى أن المدافع بن وايت من الممكن أن يكون اللاعب الأساسي المقبل الذي يوقع على عقد جديد مع النادي.

وشارك وايت في مباراته رقم مئة مع أرسنال يوم السبت بعدما انضم للفريق قادما من برايتون في 2021 وأعرب أرتيتا عن سعادته بتطور اللاعب البالغ من العمر 26 عاما خلال فترة توليه تدريب الفريق.

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