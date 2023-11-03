الخسارة الرابعة للعميد في دوري المحترفين..البطائح يهزم النصر و يعيده إلى «دائرة الشك»



فاجأ البطائح النصر وهزمه في عقر داره بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، لحساب الجولة 7 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم بدبي، وعلى الرغم من حالة الانتشاء التي كان عليها العميد قبل المباراة، بفضل نتائجه الإيجابية آخر 3 جولات، إلا أنه ظهر بمستوى ضعيف ومفكك الخطوط، ليعود إلى «دائرة الشك» من جديد بعدما تجرع الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز العاشر، في المقابل حافظ البطائح على صورته الجيدة التي ظهر عليها هذا الموسم ونجح في رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، حاول النصر الضغط عل البطائح في منطقته والوصول إلى مرماه باعتماد التمريرات القصيرة لكنه اصطدم بدفاع قوي ومتماسك، في المقابل لعب البطائح بواقعية واعتمد على الهجمات المرتدة التي قادته لافتتاح التسجيل بواسطة سيكو بابا في الدقيقة 39، وضاعت فرصة التعادل عن النصر عندما اصطدمت تسديدة البرتغالي يوري ميديروس القوية بالقائم في الدقيقة 45.

وفي الوقت الذي بحث فيه العميد عن هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، فاجأه البطائح بهدف ثانٍ حمل توقيع البرازيلي باولو هنريكي في الدقيقة 50، مترجماً تفوق فريقه التكتيكي والبدني.

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