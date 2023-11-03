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إعصار حتا يضرب الصقور برباعية في مباراة الأهداف العكسية

11/3/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق حتا فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين على حساب مضيفه الإمارات 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة السابعة من المنافسة، والذي شهد 3 أهداف عكسية للفريقين، منها هدفين لمصلحة حتا وهدف للصقور، وجاء اللقاء فوق الوسط بأداء قوي
تمكن خلاله الأعصار الحتاوي من تحقيق هدف الفوز دون أن ينجح الصقور في ترجمة تفوقه في السيطرة وهجومه المكثف إلى أهداف، بالنتيجة وضع حتا أول 3 نقاط برصيده وبقى الصقور برصيد 5 نقاط.

قدم الفريقان مباراة هجومية مع بداية الشوط الأول بحثا عن هز الشباك وكسب النقاط، ونجح خلاله الأعصار في النيل من شباك مضيفه، بثلاثة أهداف تبادل إحرازها خالد الأصبحي ق 7 ، سهيل عبد الله حارس الصقور بالخطأ في مرماه بعد أن اصطدمت رأسية الكسندر مركل بالقائم وارتدت إلى قدم سهيل وولجت الشباك ق 10، ومدافع الصقور فهد سبيل بالخطأ في مرماه ق 25، فيما صنع صاحب الأرض عددا من السوانح التي لم ينجح اللاعبون في ترجمتها إلى أهداف أبرزها فرصة أهدرها أسماعيل الحمادي في مواجهة المرمى.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي خاصة من الصقور الذي سعى للتعديل لكنه استقبل الهدف الرابع عن طريق الكسندر مركل بعد 4 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط، وجاء الرد من فريق الإمارات الذي قلص الفارق بهدف البديل سالم الحمادي ق
59، ورد مدافع حتا تميمو وورو على الأهداف العكسية بهدف مماثل في مرماه ق 64.

وبعد الهدفين فرض الإمارات سيطرته على الكرة وشن هجوما مكثفا على مرمى حتا الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية للمحافظة على نتيجة تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين للأعصار.

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