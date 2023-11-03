28 لاعباً في تشكيلة منتخب الإمارات استعدادا لمباراتي نيبال والبحرين



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمت القائمة 28 لاعباً هم خالد عيسى وعلي خصيف ومحمد الشامسي، وحسن حمزه، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعمر حسين هيكل، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيي نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله رمضان، وطحنون الزعابي، ويحيي الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو ليما، وعلي صالح، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان، وكايو كانيدو.

ويستعد منتخب الإمارات لأولى مبارياته في الدور الثاني من التصفيات أمام منتخب نيبال، والمقررة في 16 نوفمبر الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر، كما يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البحريني في 21 نوفمبر الجاري على استاد البحرين الدولي.

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