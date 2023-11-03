رفض طعن برشلونة بشأن تغريمه بسبب مخالفة قواعد اليويفا للعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة رفض طعن تقدم به برشلونة الإسباني ضد تغريمه 500000 يورو (536000 دولار) لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا "تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500000 يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة، في السنة المالية 2022، عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح".

وحققت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بينها باريس سان جيرمان وميلان وإنتر ميلان التي توصلت لتسويات مع اليويفا في سبتمبر من العام الماضي، الأهداف المحددة للعام الماضي 2022.

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