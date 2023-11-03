ميتروفيتش والدوسري يعززان صدارة الهلال للدوري السعودي بالفوز على الفتح

‬ عزز ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا صدارة فريقهما الهلال للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز 2-صفر على مضيفه الفتح اليوم الجمعة.

ووضع المهاجم الصربي الهلال في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بفضل ركلة جزاء وأضاف الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراوغة رائعة للدفاع وتسديدة قوية في الشباك من مدى قريب.

وارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة من 12 مباراة بينما توقفت الانتصارات المتتالية للفتح، بطل 2013، عند أربعة انتصارات وسبعة في 12 مباراة ليظل في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حول الطائي تأخره بهدف أنتوني نواكايمي في الدقيقة 15 للتقدم 3-1 بثلاثية في الشوط الأول عبر روكو في الدقيقة 21 وراكان الشملان بعدها بثلاث دقائق وبرنارد مينساه في الدقيقة 29 قبل أن يعود الفيحاء في الشوط الثاني ويدرك التعادل 3-3.

وجعل هنري أونيكورو النتيجة 3-2 بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 67 وأدرك فاشيو ساكالا التعادل للضيوف بعدها بثلاث دقائق بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت في قدم أحد المدافعين من داخل المنطقة.

وارتفع رصيد الطائي إلى 11 نقطة في المركز 12 فيما بات رصيد الفيحاء 15 نقطة في المركز الثامن.

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